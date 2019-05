Fakta o plánovaném navýšení rodičovského příspěvku

Mezi rodiči se začínají objevovat dezinformace

Aktuálně se na základě nových příslibů ohledně navýšení rodičovského příspěvku začínají objevovat mylné informace po celém internetu. Maminky se pořád dokola ptají, zda se je navýšení dotkne či nikoli. Jak to tedy opravdu je? Na částku 80 tisíc korun podle odhadů dosáhne až 80 % rodičů. Podmínkou je, aby k 1.1.2020 aktivně pobírali rodičovský příspěvek, ten mohou čerpat až do 4 let věku dítěte.

Nejčastěji se na internetu objevují stále se opakující dotazy

Budu mít nárok na navýšení rodičovského příspěvku, pokud se mi dítě narodí v únoru 2020?

Ano, navýšení se týká všech dětí, které budou aktivně pobírat rodičovský příspěvek ke dni 1.1.2020, a tedy i těch rodičovských příspěvků, které vzniknou po tomto datu.

Dítě bude mít 4 roky v únoru 2020, mám nárok na přidaných 80 tisíc korun?

Pro čerpání rodičovského příspěvku a jeho výši je rozhodující stanovená délka čerpání, kterou lze nastavit až do 4 let věku dítěte, přičemž každé 3 měsíce lze délku a tedy i výši rodičovské měnit. Dalším důležitým faktorem je vypočítaný denní vyměřovací základ. Pokud jste např. podnikala a odváděla minimální odvody na zdravotní a sociální pojištění, anebo jste před narozením dítěte nepracovala, můžete čerpat maximálně 7600 Kč měsíčně. Rovněž nelze mít rodičovskou vyšší, než byl váš původní plat v práci. Na druhou stranu, pokud je vyměřovací základ dostatečně vysoký, lze čerpat měsíčně až 32 640 Kč. Odpověď je tedy ano, máte nárok na přidaných 80 tisíc korun, avšak i přes nejvyšší možnou výši čerpání nestihnete vybrat celou částku.

Mohu dostat částku 80.000 Kč jednorázově?

Ne, to opravdu nejde. Pořád platí, že je výše rodičovského příspěvku ovlivněna denním vyměřovacím základem jednoho z rodičů, který na dítě příspěvek pobírá a také záleží na nastavené délce rodičovské dovolené.

Rodičovská dovolená mi končí v listopadu 2019, kdy bude mít dítě 3 roky. Přijdu tedy o 80 tisíc?

Ano i ne. V případě, že bude rodičovská dovolená ukončena v listopadu 2019, nebude již aktivní k požadovanému datu 1.1.2020, a tím ztrácíte nárok. Každá maminka má ale možnost si rodičovskou dovolenou prodloužit až do 4 let věku dítěte, podmínkou je, že minimálně musí pobírat alespoň 50 Kč měsíčně.

Mám nárok na celou částku 80 tisíc korun? Dcera bude mít 3 roky v červnu 2020.

Pokud nebude mít dítě k 1.1.2020 ještě 3 roky, s největší pravděpodobností dojde k vyčerpání celé částky, a to i při minimálním čerpání ve výši 7600 Kč měsíčně.

Mám dvojčata? Týká se to i jich?

Ano, zákon pro dvojčata a vícerčata ustanovuje částku ve výši 1,5 násobku rodičovského příspěvku. Pokud tedy dojde k navýšení rodičovské na 300.000 Kč, ovlivní to i jiné zákony a ustanovení. Rodičovský příspěvek pro dvojčata a vícerčata tedy bude 450.000 Kč.

Uvědomte si však, že zatím není nic finálně schváleno. Jedná se tedy o aktuální dohodu a její podobu mezi politickými stranami.

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.