Tři akcie pro recesi a Citron proti nemasu

Doporučení týkající se vhodných akcií pro recesi, či útlum ekonomiky, se obvykle točí kolem takzvaných defenzivních sektorů – viz i můj včerejší příspěvek o Coca Cole a Pepsi. Zde je ale dobré mít na paměti, že i když defenzivní sektory a akcie trpí během propadu trhu méně, ještě to neznamená, že nejsou ve ztrátách. A v současné situaci jsou pak úvahy o akciové obraně vůči recesi zpestřeny ještě jednou věcí – mezi hlavní kandidáty na spouštěč recese patří obchodní válka mezi USA a Čínou (popř. mezi USA a Evropou). A sama obchodní válka by dolehla na firmy, které jsou na cla nejvíce citlivé. Dnes se ale nechci detailně věnovat podobným makroúvahám, ale jedné z méně často zmiňovaných akcií, která by podle některých názorů mohla být zajímavou defenzivní sázkou.



Na Money.com v rámci jedné z diskusí o vhodných akciích pro recesi padly tři jména: Amazon, Consolidated Edison (utilita) a Zoetis. Ta vyrábí a prodává léky, vakcíny, testy a různá zařízení pro veterinární péči. Logika tohoto defenzivního doporučení je tak podobná jako u sektoru zdravotní péče – předpokládá se, že citlivost výdajů na tuto péči není ve vztahu k příjmům (tj. stavu ekonomiky) zase tak vysoká. A podobné by to prý mělo být u péče o zdraví zvířat – u těch z kategorie mazlíčci, či u hospodářských.

Zoetis je jedničkou na trhu, v roce 2013 se jej zbavil Pfizer. Jak uvádí na Fool.com, 41 % tržeb firma generuje z péče o psy a kočky. Morningstar tvrdí, že Zoetis by zejména díky geografické expanzi měl vykazovat silný růst. Negativně by na firmu ale v krátkém období mohlo působit rozšíření prasečí chřipky v Číně, která prý vybije 150 – 200 milionů (!) prasat. Podle Morningstar bude trvat asi rok, než se produkce jinde ve světě zvedne díky tomu, jak klesne ta v Číně. A tato časová prodleva bude i na výsledky firmy působit negativně, ovšem rok 2020 by zase mohl být pozitivním překvapením.



V následující tabulce jsou prezentovány historické výsledky firmy . Růst tržeb dosáhl za posledních pět let v průměru 5 % ročně, zisky a tok hotovosti díky navyšování marží rostly ještě mnohem vyšším tempem. Volný tok hotovosti FCF konkrétně o téměř 24 %:Zdroj: MorningstarCo by ospravedlnilo kapitalizaci ve výši 49 miliard dolarů? Za posledních 12 měsíců vydělala firma na FCF 1,44 miliard dolarů . Podle mých jednoduchých kalkulací by jeho dlouhodobý růst ve výši 4,5 % znamenal, že současná hodnota takového toku hotovosti se rovná kapitalizaci. Jinak řečeno, trh nyní implicitně počítá s tím, že firma bude schopná svůj volný tok hotovosti navyšovat zhruba stejným tempem, o kolik rostly v minulosti tržby (tedy žádné další zvyšování marží).Pokud má tedy pravdu Morningstar (o onom silném růstu), akcie se nezdá být nijak předraženou. Podotýkám ale, že letos je titul asi 20 % v plusu, za poslední tři roky asi 120 % v plusu (index SPX necelých 40 %). Nehovoříme tu tedy o akcii, kterou by investoři doposud nějak ignorovali. Ona by se totiž dala také považovat za člena skupiny akcií „kvalitních“. Zadlužení není totiž nijak vysoko (čistý dluh k EBITDA kolem 2) a při současné výši FCF by firma mohla znatelně navýšit své dividendy (lépe, než odkupy). Či bráno z pohledu recese – ani výraznější zhoršení hospodaření by nemuselo vést k osekání dividend.Pokud ale čtenář sleduje moje příspěvky pravidelněji, možná nyní jednu velkou hrozbu tomuto titulu registruje. Minulý týden jsem tu totiž psal o letošním nejúspěšnějším IPO – společnosti Beyond Meat. Tedy výrobci rostlinných náhražek masa. Nadšení akciového trhu je u něj takové, jako kdyby nás skutečně čekala bezmasá budoucnost, což by na firmy jako Zoetis dolehlo jistě více než masové zabíjení prasat v Číně. Jsou ale i takoví, kteří v Beyond Meat vidí bublinu a i já jsem tu poukazoval na to, jak prudce a vysoko by se musely zlepšit výsledky firmy na ospravedlnění její kapitalizace (i když u jiných akcií je podle mne optimismus ještě větší). Například společnost Citron Research před několika dny oznámila, že na akciích tohoto výrobce „nemasa“ otevírá krátké pozice.