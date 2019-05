Pravdy a lži Andreje Babiše: V těchto případech nemluvil pravdu.

Hostem posledního speciálního vydání pořadu Napřímo před eurovolbami byl premiér a šéf ANO Andrej Babiš. I u něj jsme ověřili pravdivost vybraných výroků. V čem měl Babiš pravdu a kde zalhal?

Hnutí ANO si pro nadcházející volby do Evropského parlamentu nedává malé cíle. Podle jeho předsedy Andreje Babiše bude úspěch, když ANO eurovolby vyhraje. To, kolik europoslanců získá, už podle něj není tak důležité. Babiš to uvedl v úterním vydání pořadu Napřímo.

Šéf ANO se ale v předvolební debatě na TN.cz vyjádřil také k dalším tématům. Po otázkách na současnou politickou situaci už moderátor František Bůžek přešel k evropským problémům. Podle Babiše má Česko šanci ovlivnit EU především v Evropské radě, to ale neznamená, že by Europarlament nebyl důležitý.

Andrej Babiš My nejvíc ovlivňujeme Evropu v Evropské radě. (…) To je to místo, kde můžeme nejvíc ovlivnit, protože tam se rozhoduje jednomyslně. To znamená, že ten můj hlas je stejný jako hlas Francie nebo Německa a tam je to zásadní. neověřitelné/sporné Evropskou radu tvoří premiérové nebo prezidenti členských zemí EU. Podle oficiálního webu "Evropská rada funguje jako strategický orgán odpovědný za základní politická rozhodnutí, řešení závažných politických problémů a určování směru vývoje evropské integrace". Evropská rada neschvaluje právní normy, ale přijímá politická rozhodnutí o prioritách budoucího vývoje. Její deklarace nejsou pro členské státy právně závazné. Jednomyslně musí Rada hlasovat o záležitostech, které členské státy považují za citlivé. Mimo jiné jde o otázky společné zahraniční a bezpečnostní politiky, občanství, členství v EU, financí EU či harmonizace vnitrostátních právních předpisů v oblasti nepřímých daní či sociálního zabezpečení. Hlasuje-li Rada o návrhu Komise nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, musí dosáhnout kvalifikované většiny. V takovém případě musí být splněny dvě podmínky - pro návrh hlasuje 55 % členských států, případně státy zastupující nejméně 65 % celkového počtu obyvatel EU. Prostá většina postačí k přijetí návrhu týkajícího se procedurálních postupů (např. schválení jednacího řádu) a v případě, že Rada žádá Komisi, aby provedla průzkumy nebo předložila návrhy. Prosté většiny je dosaženo, jestliže pro návrh hlasuje alespoň 15 členů Rady.