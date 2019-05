Bullard (Fed): Jestli Čína přijme US požadavky, čekají ji světlé zítřky a velký zájem zahraničních investorů

Člen bankovní rady amerického Fedu a šéf St. Louis Fedu James Bullard dnes uvedl, že Čína by měla přistoupit na americké návrhy a požadavky v rámci obchodní dohody, protože v takovém případě ji čeká růst obecné kredibility a s tím související příliv zahraničních investic , který přinese zemi enormní prospěch. Podle Bullarda se obě strany nakonec domluví nehledě na současné obtíže. Finální dohoda bude dobrá pro obě strany Podle Bullarda existuje určité riziko dalšího vyostření sporu v krátkodobém horizontu, což patří "k věci". Z pohledu Fedu by celá pře mohla představovat reálný problémem, pokud by trvala déle než 6 měsíců. Pokud by došlo k dlouhodobému nebo dokonce permanentnímu konfliktu, tak by to Fed už musel ve svých rozhodováních posoudit a náležitě zohlednit.Nyní je centrální banka ve stavu trpělivého přístupu k dalšímu vývoji celého problému.