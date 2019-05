Výrobce čipů Qualcomm (-12 %) podle soudu porušil antimonopolní zákony

Americká společnost Qualcomm nezákonně potlačovala konkurenci na trhu s čipy pro mobilní telefony a zneužívala svou dominantní pozici k vybírání nadměrně vysokých licenčních poplatků. Rozhodl o tom federální soud Spojených států. Verdikt by podle listu The Wall Street Journal mohl ohrozit podnikatelský model společnosti Qualcomm a vést k výrazným změnám v odvětví chytrých telefonů. Akcie společnosti před otevřením trhu klesají o 12 %.



Soudkyně Lucy Kohová uvedla, že licenční praktiky Qualcommu po řadu let potlačovaly hospodářskou soutěž a poškozovaly konkurenty i konečné spotřebitele. Akcie společnosti Qualcomm po zveřejnění soudního verdiktu oslabily o více než deset procent.



Soudkyně firmě nařídila, aby sjednala se zákazníky nové smlouvy nezahrnující nekalé praktiky a poskytla konkurenčním výrobcům čipů licence na své patenty za spravedlivé a rozumné ceny. Firma navíc dostala zákaz uzavírat s výrobci chytrých telefonů smlouvy o exkluzivních dodávkách vylučujících nákup čipů od konkurence.



Soudkyně se svým rozhodnutím postavila na stranu americké Federální komise pro obchod (FTC), která firmu Qualcomm předloni obvinila z používání praktik narušujících hospodářskou soutěž s cílem udržet si monopolní postavení u klíčových čipů pro mobilní telefony. Qualcomm podle FTC rovněž odmítal poskytnout licence na některé patenty konkurentům a uzavřel exkluzivní dodavatelskou dohodu s firmou Apple , která vyrábí telefony iPhone.Licenční praktiky Qualcommu jsou podle soudních dokumentů terčem vládních vyšetřování ve Spojených státech minimálně od roku 2014 a v Asii a Evropě minimálně od roku 2009, napsala agentura Reuters.