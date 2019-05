USA údajně zvažují obchodní restrikce na další čínské firmy

Americká vláda zvažuje, že na čínského výrobce kamerových systémů Hikvision a další čínské podniky působící v tomto odvětví uvalí podobné obchodní restrikce jako na společnost Huawei. Informují o tom list The New York Times a agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.



Firma Hikvision by se podle listu The New York Times mohla stejně jako Huawei dostat na černou listinu. Americké podniky by tak potřebovaly zvláštní povolení, aby jí mohly dodávat své produkty.





Podle agentury Bloomberg zvažují Spojené státy takovéto restrikce také u dalších čínských firem, včetně výrobce kamerových systémů Dahua. Akcie společností Hikvision a Dahua dnes v reakci na tyto zprávy výrazně oslabily.Zdroje agentury Bloomberg tvrdí, že administrativu amerického prezidenta Donalda Truma znepokojuje role těchto podniků při represivních opatřeních vůči ujgurské menšině na západě Číny. Panují údajně také obavy z využívání produktů těchto firem při špionáži.Tržní hodnota společnosti Hikvision dosahuje zhruba 37 miliard dolarů (855 miliard Kč ). Firmu z více než dvou pětin vlastní čínské státní podniky, píše agentura Reuters.Nové restrikce by mohly prohloubit napětí v obchodních vztazích mezi USA a Čínou. Země spolu od loňského roku vedou obchodní válku, v jejímž rámci na sebe vzájemně uvalují nová cla.Čínský velvyslanec v USA Tchien-kchaj dnes uvedl, že americké restrikce vůči čínskému výrobci telekomunikačních zařízení Huawei postrádají "jakékoliv opodstatnění a důkazy" a jsou politicky motivované. Americké tajné služby podezírají Huawei ze spolupráce s čínskou rozvědkou, což ale firma popírá.