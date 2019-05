Natixis: Čínu nakonec zastaví její největší slabost - domácí úspory

Čína expanduje do celé světové ekonomiky, a to v nejedné oblasti. Nakupuje zahraniční firmy a komodity nebo se snaží vybudovat Novou hedvábnou stezku. Podle investiční banky Natixis stojí tyto její snahy do značné míry na přebytku domácích úspor, ale právě v této oblasti probíhá významná změna, která by nakonec mohla dolehnout i na růst mezinárodního vlivu Číny.



Natixis poukazuje na to, že až do roku 2014 se vysoká míra úspor projevovala tím, že čínská centrální banka PBoC akumulovala devizové rezervy (viz následující graf). Po roce 2014 ovšem nastal odliv kapitálu ze země a čínské úspory tak začaly mnohem více financovat investice v zahraničí.





Významnou změnu ovšem bude přinášet stárnutí čínské populace. Jak ukazuje další graf, měl by nastat znatelný růst podílu lidí ve věku nad 60 let k celkové populaci (fialové křivka) i k populaci v produktivním věku (šedá křivka):Stárnutí populace bude snižovat míru úspor a zároveň povede ke snižování objemu aktiv držených v zahraničí. Tento pokles bude totiž nutný pro financování výdajů penzistů. Čína také kvůli uvedeným změnám nebude pravděpodobně vytvářet vnější přebytky a naopak dojde k vytváření deficitů. Taková situace pak není slučitelná s další mezinárodní expanzí a stárnutí populace tak zvrátí dosavadní trend. Natixis dodává, že pokud by čínská vláda chtěla i přes popsaný demografický trend pokračovat v globální expanzi, musela by své investice do vládních dluhopisů zemí OECD transformovat do produktivních investic . Musela by tedy financovat společnosti či infrastrukturu.Banka také podotýká, že popsaný demografický trend se spolu s poklesem tempa růstu produktivity a málo efektivními státem vlastněnými společnostmi negativně projeví na tempu ekonomického růstu. Ten fluktuuje kolem dlouhodobě klesajícího trendu podle toho, zda vláda ekonomiku stimuluje či zda v ní převažují obavy soukromého sektoru, které vedou k odlivu kapitálu. Natixis odhaduje, že trendový růst čínského hospodářství dosahoval 6,5 % kolem roku 2000, nyní se ale pohybuje jen na 4 % a v roce 2030 se bude nacházet na 3,5 %.