Adidas, Nike nebo Converse vyzývají Trumpa k ukončení obchodní války

Velkovýrobci obuvi vyzývají amerického prezidenta Donalda Trumpa k ukončení obchodní války s Čínou. Jeho rozhodnutí zvýšit dovozní cla na 25 procent bude mít podle nich katastrofální dopad na spotřebitele, protože disproporčně zasáhne pracující. Dopis, o němž dnes informoval zpravodajský server BBC, podepsalo na 173 obuvnických firem včetně Nike, Adidas, Clarks, Dr.Martens nebo Converse.



"Je načase tuhle obchodní válku ukončit," naléhají společnosti. V dopise vyjadřují obavy, že vyšší odvody ohrozí jejich podnikání. Průměrné americké dovozní clo na boty se sice pohybuje kolem 11,3 procenta, píší firmy, ale v některých případech se může vyšplhat až na 67,5 procenta.





"Přidat k těmto clům ještě další 25procentní daň by znamenalo, že by některé rodiny amerických pracujících zaplatily za boty i skoro 100procentní daň," uvádějí výrobci obuvi. "To je nepředstavitelné," píší.Trump zvedl dovozní cla na čínské zboží v ročním objemu 200 miliard dolarů na 25 z deseti procent před více než týdnem, přičemž reagoval na neúspěch dosavadních čínsko-amerických jednání o obchodní dohodě. Číňané plánují podobný krok k 1. červnu.Firmám tehdy hlava Bílého domu poradila, že si náklady mohou snížit, když výrobu přenesou do Spojených států. Ty ale podle BBC namítají, že takový přesun není snadný a vyžaduje roky plánování.