Výsledky pojišťovny VIG nijak neoslnily (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Pojišťovna VIG svými výsledky za první čtvrtletí nijak neohromila.

Od přespříštího roku plánuje ministerstvo financí zdanění finančních rezerv pojišťoven. Mělo by se jednat o jednorázový příjem z korporátní daně ve výši 10,5 mld. CZK.

ČEZ údajně zamýšlí prodat svá aktiva v Rumunsku.

Evropské akcie by měly po otevření burz teprve hledat svůj směr.

Dnešek je na makroekonomická data relativně chudý. Pozornost tak bude patřit vystoupení centrálních bankéřů, a to jak z Fedu, tak i z Evropské centrální banky, a zápisu z posledního zasedání americké centrální banky. Ten by mohl ukázat, jak reálná jsou očekávání trhu, že sazby půjdou dolů ještě do konce letošního roku.

Ve Spojených státech dnes své výsledky hospodaření představí například maloobchodní řetězec Target či výrobce módních doplňků pro ženy L Brands. V Evropě reportují například britské společnosti Marks & Spencer nebo Royal Mail.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh uzavřel včerejší obchodování se ziskem. Index Dow Jones vzrostl o 0,8 %, S&P 500 si polepšil o 0,9 % a technologický Nasdaq přidal 1,1 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejlépe dařilo zpracovatelům komodit, když jejich zisky dosáhly výše 1,5 %. Jediným ztrátovým sektorem se stali výrobci nezbytného zboží, jejichž hodnota akcií klesla o 0,3 %. Optimismus do žil světových trhů vlilo oznámení, že americké ministerstvo obchodu dočasně zmírnilo obchodní restrikce vůči společnosti Huawei Technologies. Tato úleva by měla platit do 19. srpna a ministerstvo nevyloučilo prodloužení její platnosti.

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu ukončují dnešní obchodování různorodě. Daří se burzám v Jižní Koreji (+0,4 %) či Thajsku (+0,7 %). Ztráty zaznamenává například Čína (-0,7 %) nebo Malajsie (-0,1 %). V rámci japonského indexu Nikkei 225, který posiluje o 0,1 %, jsou na tom nejlépe realitní developeři se ziskem 0,6 %. Na opačné straně největší ztráty 0,6 % dosahují finanční instituce.

Vienna Insurance Group

Pojišťovna VIG zveřejnila výsledky hospodaření za první kvartál.

Výsledky na úrovni hrubého předepsaného a čistého zaslouženého pojistného naplnily očekávání. V rámci segmentu se nejvíce blýsklo zdravotní pojištění s růstem o 10 %, za pozitivní lze označit i stabilizaci v životním pojištění po hlubokých propadech v předešlých kvartálech. Zklamáním je ale také výraznější pokles finančního výsledku v porovnání s našimi i konsensuálními odhady. Rovněž ukazatel nákladovosti (combined ratio) šel razantněji nahoru kvůli vyššímu pojistnému plnění v souvislosti se sněhovou kalamitou v Rakousku a bouří Eberhard v České republice a Polsku. Naopak zisk před zdaněním a čistý zisk po minoritách přinesly lepší čísla. Management potvrdil svůj výhled pro letošní hrubé předepsané pojistné v minimální výši 9,9 mld. EUR a nezdaněný zisk v rozmezí 500 až 520 mil. EUR.

Celkově výsledky přinášejí spíše smíšené signály. Na jedné straně je určitě pozitivem úroveň nezdaněného i čistého zisku, na straně druhé ale může investory znepokojovat slabší finanční výsledek a vyšší ukazatel nákladovosti. Nečekáme tak výraznou reakci ceny akcií. Podrobnější komentář zveřejníme v průběhu dnešního dne.

Ministerstvo financí odhadlo výnosy z chystaného zdanění finančních rezerv, které si musí povinně vytvářet pojišťovny na českém trhu. Mělo by dojít k odvodům v roce 2021 ve výši 7,9 mld. CZK a v roce 2022 to bude 2,6 mld. CZK. Tyto rezervy doposud zdanění nepodléhaly. Pojišťovny si do nich ukládaly část zisku a tím si snižovaly základ pro výpočet daně z příjmu. Ministerstvo míní, že dopad na pojišťovny bude různý, protože výši rezerv na úhradu budoucích škod klientů si určují vlastními pravidly. Musejí jen dodržet minimální hranici rezerv. Výše rezerv se má nově řídit evropskou směrnicí Solventnost II. A právě rozdíl mezi současným objemem rezerv a stropem, který stanoví nařízení EU, hodlá ministerstvo zdanit klasickou sazbou 19 procent.

ČEZ

Podle rumunského portálu www.profit.ro zamýšlí skupina ČEZ prodat všechna svoje aktiva v Rumunsku. Dle informací byly rumunské regulační úřady již o záměrech společnosti informovány a ve čtvrtek by měli v Bukurešti o možném prodeji jednat zástupci firmy. Prodávaná aktiva obsahují větrné a malé vodní elektrárny a distribuční síť. Součástí balíku prodávaných firem by mělo být údajně devět společností Energy Distribution Oltenia, CEZ Romania, ČEZ Sale, CEZ Trade, CEZ ESCO Romania, Tomis Team, MW Invest, Ovidiu Development a TMK Hydroenergy Power.

Zpráva je poměrně překvapivá vzhledem k tomu, že na posledním konferenčním hovoru k dotazu na divestice management zmiňoval pouze bulharská a turecká aktiva. Na druhou stranu portál upozorňuje, že jde prozatím o předčasné spekulace a odpověď managementu ČEZ se mu nepodařilo získat. Jednání o možné divestici v Rumunsku budeme pochopitelně pozorně sledovat.