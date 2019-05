Nebezpečných domů na vesnicích přibývá. Na vině jsou exekuce

Pětičlenná rodina ze Zborovic na Kroměřížsku, která v pátek musela opustit svůj domov, protože se začala bortit sousední budova, stále nemůže zpátky. A to i přesto, že dlouho opuštěná ruina už je téměř zbouraná. Podle odborníků takových nebezpečných domů na našich vesnicích přibývá. Technici oddělili propojené budovy a do rozpadajícího se domu zatíženého exekucí, o který se majitel léta nezajímá, se mohl zakousnout bagr. Z ruiny, která se v pátek večer začala bortit, po dnešku zbude už jen 400 tun suti. "Podívala jsem se na dvůr a viděla jsem, že to padá. Takže jsem sbalila děti a šla jsem s nimi na zahradu, aby se náhodou něco nestalo," popsala majitelka sousedního domu. Začala se hroutit nosná štítová zeď, kterou obě budovy sdílejí. Desítky let starý dům tak strhával i ten sousední, který si mladí lidé nákladně opravují.

"My jsme do toho investovali mraky peněz a teď mi to má spadnout, není mi dobře z toho," dodala majitelka. Přestože bezprostřední nebezpečí mladé rodině už nehrozí, zpátky domů stále nemůže. Uvnitř bude muset postavit nosnou zeď a počkat na povolení statika a stavebního úřadu.

Podobné případy, kdy neudržovaná budova ohrožuje sousední objekt, nejsou vůbec ojedinělé. Navíc jich rychle přibývá. "Ta statika začíná být narušená a je na stavebních úřadech, případně na starostech, aby to začali aktivně řešit. Většinou tady ty baráky jsou v exekucích. Tři, čtyři v každé obci," říká jednatel demoliční firmy Lukáš Foltýn.

"V sobotu mě kontaktoval majitel domu s prosbou o odstranění stavby. Nemá čas na to sem přijet, nemá prostředky," vysvětluje starosta obce Zborovice Vítězslav Hanák (za ANO). Finanční pomoc obcím s nemalými náklady na odstranění ruin už nově začínají nabízet některé krajské úřady.

