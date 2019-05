USA varují: Čínské drony mohou sbírat citlivá data US uživatelů

Podle agenturních zpráv vydalo americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti varování ohledně používání čínských dronů na území USA. Podle varování by mohla tato zařízení vyrobená v Číně posílat do svých domovských továren citlivá data o uživatelích, jež pak mohou být zneužita tamní vládou či tajnými službami.Varování nezmiňuje žádnou konkrétní firmu, ale hlavním dodavatelem těchto zařízení do USA je společnost DJI z čínského Šen-čenu. Vedení firmy jakékoliv spekulace na toto téma odmítá s tím, že má patřičné povolení respektive schválení technologické bezpečnosti.