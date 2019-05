OECD: Odhady růstu pro eurozónu pro letošek klesly o plnou třetinu

Podle nového ekonomického výhledu organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) by česká ekonomika v tomto roce měla dosáhnout růstu 2,6 %

a v příštím roce jen o desetinku pomalejšího. Přispět by měla především spotřeba domácností podporována nadále silným zvyšováním mezd . Dále pak zaznamená solidní čísla také vládní spotřeba a investice . Výkon ekonomiky bude brzděn především nedostatkem pracovní síly na trhu práce a slabší zahraniční poptávkou. Růst cen by podle očekávání OECD měl směřovat k dvouprocentnímu cíli ČNB . Vyšší než očekávaná inflace by však mohla podnítit další utahování měnové politiky. Oproti tomu my očekáváme, že inflace má svůj vrchol za sebou a bude nadále zpomalovat k dvouprocentnímu cíli. Růst mezd už by neměl být tak výrazný jako v loňském roce, přestože trh práce nadále zůstává velmi utažený.







Pro eurozónu OECD předpokládá v letošním roce zpomalení ekonomiky o šest desetin procenta na 1,2 %,

tým RBI očekává postupné zpomalování až na 0,6 % v roce 2021. Co se týče v roce 2020 pak očekává mírné oživení na 1,4 %. Německo by mělo zpomalit až na 0,7 %, Itálie dokonce na nulu. Hlavním překážkou rychlejšího rozvoje budou podle OECD přetrvávající nejistoty spojené s obchodními válkami a do budoucna by ho mohl ohrozit i neřízený Brexit . Právě rozšiřující se hrozba obchodních válek by i v následujícím období mohla nadále omezovat vývoz investice . Podporu očekávají naopak od spotřeby domácností a vlády. Navzdory očekávání OECD o oživení eurozóny v příštím roce,Co se týče inflace , ta by ani v následujících letech podle nové prognózy OECD neměla dosáhnout cíle ECB.







Celkově se podle OECD globální růst stabilizoval na nízkých úrovních

silný trh práce a služby nadále podporují růst spotřeby. Riziko výraznějšího zpomalení plyne především z již zmíněných obchodních válek, které táhnou dolů , za což může především vysoká míra nejistoty. Průmyslová výroba i nadále zůstává slabá, naopakRiziko výraznějšího zpomalení plyne především z již zmíněných obchodních válek, které táhnou dolů investice a celkový mezinárodní obchod. Podle odhadu OECD pokud dojde k další eskalaci a uvalení vyšších cel mezi USA a Čínou, přijde Amerika o necelé jedno procento HDP do roku 2022 a HDP Číny bude v tomtéž období nižší dokonce o více než 1,1 %. Globální ekonomika , která by v roce 2019 měla růst tempem 3,2 %, by tak přišla i o více než půl procenta růstu.









Autor: Eliška Jelínková, analytička





Editor: Luboš Růžička, analytik







Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.