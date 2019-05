Google bude spolupracovat s Huawei dalších 90 dnů

Americký Google v souvislosti se zmírněním klatby US administrativy vůči čínské Huawei uvedl, že s čínskou firmou bude spolupracovat po dobu dalších 90 dnů v souladu s obdobným rozhodnutím úřadů.V neděli Google oznámil, že s čínskou společností ukončí veškerou spolupráci poté, co ji úřady zařadily na černou listinu tzv. Entity List, na kterém se ocitlo dalších 68 společností. Úřady včera následně oznámily, že čínské společnosti na dalších 90 dnů umožní licencování jejích produktů, aby měly dotčené společnosti a sektory dostatek času připravit případně upravit již existující sítě a vybavení na nová bezpečnostní rizika.Výjimka umožní Googlu zasílat čínské společnosti SW upgrady pro její telefony používající operační systém Android a to minimálně do 19. srpna tohoto roku.Huawei v roce 2018 nakoupila komponenty pro své přístroje za celkem 70 mld. USD . Plných 11 mld. USD utratila u amerických firem jako jsou Intel , Micron T. či Qualcomm Plných 49% telefonů vyrobených společností v 1Q tohoto roku zamířilo na zahraniční trhy mimo Čínu.