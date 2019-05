Sazby v ČR: Scénáře a možnosti zajištění

Scénář recese implikuje pokles sazeb, ale hloubka snižování úroků má výrazné bariéry. Vysoké využití kapacit a tlaky na oslabení koruny nemusejí vést k výraznému zpomalení inflace i přes pokles výkonu ekonomiky . To by pro centrální bankéře znamenalo stagflační dilema (věnovat větší pozornost poklesu ekonomiky , nebo stále vysoké inflaci ). Nižší sazby by navíc asi srazily níže korunu, což by tlačilo na vyšší inflaci a ohrozilo finanční stabilitu v případě panického odlivu zahraničního kapitálu.