Globální finanční systém a jeho trhliny

Dnešní svět je světem, který se v každém směru vyznačuje svou obrovskou dynamikou. Vidíme, jak se vše vyvíjí neustále kupředu a propojení je patrné na každém našem kroku a ovlivňuje náš každodenní život. Technický pokrok, propojování a centralizování v nespočtech oblastí, dělá dnešní svět stále menším a náchylným na události, které pak když přijdou se přelévají jako tsunami do všech koutů světa a vytvářejí krize, které mají dalekosáhlé důsledky pro celé státy, jejich ekonomiky a pro každého z nás. Dnešní globální finanční systém je velmi náchylný a v historii jsme byli svědky, jak se dokáže zhroutit jako domeček z karet. Nyní se na každém kroku neustále skloňuje slovo recese, krize. Odhaduje se zda přijde v roce 2019 nebo 2020 nebo 2021 atd. Ano, jednou opět přijde určitá recese, krize, což je logické po období růstu. Vše se vyvíjí v cyklech a nyní se dá říci, že růstový cyklus překonal již nějaký průměr, kdy se daří. Bohužel, jsou to jen odhady, jelikož v dnešní době nikdo neví co bude zítra, natož za rok, dva. Ano, dají se vysledovat určité trendy, podobná data, vývoje atd., které předcházely minulým krizím a to může pomoci k nějakým odhadům, zda se blíží další apod., ale každé krizové období je jiné.

Když se podíváme na dnešní svět, ten se od poslední krize neskutečně změnil. Šel mílovými kroky kupředu a to v každé oblasti. Za tu dobu přibylo x problémů a na druhou stranu ty minulé se nějak nevyřešily, takže "problémová" bublina globálního světa se spíše zvětšila. Nyní je jen otázkou, co a kde může novou krizi vyvolat. Bude to impuls z geopolitické oblasti? Po celém světě jsou ohniska potenciálních rizik, které mají vliv na celý svět a pokud by propukly naplno, opět se přelijí do celého světa. Bude to opět krize hypoteční? Bude to krize z extrémního globálního zadlužování? Dojde ke krachu nějaké globální banky? Bohužel toto vůbec nejde s jistotou říci a předpovědět, nikdo z nás nemá věšteckou kouli.

Pojďme se podívat na pár zajímavostí z globálního finančního světa, jaké problémy má a co může být také určitým spouštěčem nějaké krize:

Začátkem roku 2019 vyšla zpráva jedné přední světové neziskové organizace, která uvádí, jak se změnila držba bohatství ve světě. Organizace uvedla, že se až několikanásobně zvýšil rozdíl mezi bohatými a chudými. Necelých 30 nejbohatších na světě vlastní tolik co téměř 4 miliardy lidí. Ještě v roce 2016 jich bylo 61, v roce 2017 43. Tento obrovský nepoměr značí, jak se neustále zvětšuje nerovnost mezi bohatými a chudými, dá se říci, že se úplně ztrácí střed. Pár lidí tedy tahá za nitky a ovládá celý svět.

Další oblastí, která rovněž souvisí s rozdělením světového bohatství je vzestup skupiny ultra bohatých (UHNWI - Ultra High-net-worth individuals, kde jsou zahrnuti ti, kteří mají čisté jmění nejméně 30 milionů USD a vyšší. Tyto skupiny se koncentrují převážně ve významných světových metropolích a podle zprávy jich v roce 2018 bylo cca 198 342 lidí a tento počet má dále narůstat.

Dnešní globální finanční systém je velmi centralizovaný a v dnešní době centrální banky kontrolují vše od úrokových sazeb až po výdej dané měny a k tomu přidejme stát a významné korporace, které opět tahají za dané nitky.

Téměř 2 miliardy lidí nemá přístup k bankovním účtům, nemá přístup k finančním institucím, elektronickému bankovnictví a tedy nepodílejí se a nejsou zapojeny v globálním finančním systému, z toho také vyplývá neorientace v tomto sektoru. Podle celosvětového průzkumu pouze 1 ze 3 lidí chápe základní finanční koncepce.

Pokud mají lidé již přístup k účtům a finančním službách, přichází problém v nekonečných poplatcích za nespočet služeb, administrativy atd. Z toho pak vyplývá další problém a to je růst nedůvěry ve finanční systém. Rovněž důvěra ve vládu je na nízkých úrovních.

Centralizace vede k tomu, že vlády, finanční instituce mají vše pod kontrolou. Mohou omezit platby, blokovat účty atd. Což opět výrazně a nebezpečně podkopává finanční systém a důvěru lidí. Následně lidé hledají jiné cesty a alternativy, jak se mohou od tohoto systému oprostit.

Dnešní svět je světem, ve kterém se žije na dluh a zdá se, že je to normální, nikdo to neřeší. Tato globální dluhová bublina se zvětšuje do extrémních rozměrů a je otázkou, kdy splaskne a napáchá velké škody.