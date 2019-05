20. 05. 2019

Nejméně obyvatel Libereckého kraje žilo ke konci roku 2018 v obci Luka v okrese Česká Lípa, nejlidnatější bylo město Liberec. Nejvyšší podíl obyvatel ve věku do 14 let byl zaznamenán v obci Kacanovy (23,6 %), nejnižší v obci Troskovice (5,4 %). Naopak podíl seniorů od 65 let byl nejnižší v obci Šimonovice (8,4 %), nejvyšší pak v obci Krompach (34,5 %).

Ke konci roku 2018 žilo na území Libereckého kraje 442 356 obyvatel. Podíl městského obyvatelstva v 39 městech našeho kraje dosáhl 77,2 %. Ve 4 městysech (Holany, Libštát, Zásada, a Zdislava) žilo 2 656 obyvatel (0,6 % krajského počtu obyvatel) a ve zbývajících 172 obcích 98 190 osob (22,2 % populace).

Mezi obyvateli našeho kraje z 50,8 % převažovaly ženy. Mezi obcemi regionu se jejich zastoupení pohybovalo v rozmezí od 41,5 % v obci Rakousy do 55,0 % v obci Lažany. Více než polovinu populace tvořily ženy v 72 obcích kraje, ve 136 obcích převažovali muži a shodný podíl žen i mužů byl vykázán v sedmi obcích (Blíževedly, Chotyně, Jestřebí, Krompach, Luka, Radvanec, Žandov).

Nejvyšší podíl obyvatel ve věku do 14 let byl zaznamenán v obci Kacanovy (23,6 %), nejnižší v obci Troskovice (5,4 %). Naopak podíl seniorů od 65 let byl nejnižší v obci Šimonovice (8,4 %), nejvyšší pak v obci Krompach (34,5 %). Podíl obyvatel ve v produktivním věku 15–64 let se pohyboval v intervalu od 48,6 % v obci Radčice do 73,00 % v obci Žernov. Nejméně osob ve věku

65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let připadlo v obci Šimonovice (37,0), nejvíce v obci

Troskovice (640,0). V obci Žernov na 100 osob ve věku 15–64 let připadlo 37,0 osob ve věku 0– 14 let a 65 a více let, v obci Radčice to bylo 105,9 osob.

Nejmladší obyvatelstvo a zároveň nejmladší obě dvě pohlaví má obec Bohatice, ve které celkový průměrný věk a průměrný věk mužů i žen dosáhl 35,9 let. Na druhé straně nejstarší obyvatelstvo žije v obci Troskovice – celkový průměrný věk činil 55,8 let, věk mužů 55,1 let a věk žen 56,7 let. Ženy vykázaly nižší průměrný věk než muži ve 24 obcích. Nejvyšší rozdíl, a to o 7 let, byl dosažen v obci Blatce – ženám v této obci bylo v průměru 42,9 let a mužům 49,9 let. Ve 189 obcích Libereckého kraje byly ženy starší než muži. Největší rozdíl byl zjištěn v obci Olešnice, a to o 8,0 let. Ženám v této obci bylo v průměru 46,7 let a mužům 38,7 let. V obcích Bohatice a Loučky byla obě pohlaví v průměru stejně stará (35,9 let, resp. 40,1 let).

Ve 14 obcích Libereckého kraje se průběhu roku 2018 nikdo nenarodil, v 8 obcích pro změnu nikdo nezemřel. V obcích Kozly a Kvítkov byl vykázán nulový počet živě narozených i zemřelých. Shodný počet narozených i zemřelých a tedy nulový přirozený přírůstek zaznamenalo 27 obcí. Pouze do 2 obcí se v roce 2018 nikdo nepřistěhoval (Luka, Paseky nad Jizerou), a naopak z 6 obcí se nikdo nevystěhoval (Klokočí, Kozly, Roztoky u Semil, Rakousy, Ždírec a Syřenov). Stejný počet přistěhovalých a vystěhovalých a tudíž nulové migrační saldo vykázalo 13 obcí. Celkový počet obyvatel se meziročně nezměnil ve 14 obcích kraje, méně obyvatel oproti konci roku 2017 evidovalo 84 obcí, více obyvatel bylo zaznamenáno ve 117 obcích. Absolutně nejvíce obyvatel pozbylo město Semily (-54 osob), největší přírůstek zaznamenalo město Liberec (+466 osob). V přepočtu na 1 000 obyvatel největší ztrátu zaznamenala obec Luka (-103,4 ‰), nejvyšší přírůstek pak obec Bedřichov (+99,1 ‰).

Demografické zajímavosti za obce Libereckého kraje k 31. 12. 2018

Obce s nejnižší hodnotou Hodnota ukazatele Obce s nejvyšší hodnotou Hodnota ukazatele Luka (okres Česká Lípa) 86 obyvatel Liberec (okres Liberec) 104 445 obyvatel Počet obyvatel Holenice (okres Semily) Janovice v Podještědí (okres Liberec) 90 obyvatel 92 obyvatel Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou) Česká Lípa (okres Česká Lípa) 45 802 obyvatel 37 444 obyvatel Podíl žen Rakousy (okres Semily) Troskovice (okres Semily) Horní Řasnice (okres Liberec) 41,5% 43,0% 43,2% Lažany (okres Liberec) Hlavice (okres Liberec) Vlastibořice (okres Liberec) 55,0% 54,9% 53,6% Podíl mužů Lažany (okres Liberec) Hlavice (okres Liberec) Vlastibořice (okres Liberec) 45,0% 45,1% 46,4% Rakousy (okres Semily) Troskovice (okres Semily) Horní Řasnice (okres Liberec) 58,5% 57,0% 56,8% Průměrný věk celkem Bohatice (okres Česká Lípa) Šimonovice (okres Liberec) Tachov (okres Česká Lípa) 35,9 let 36,2 let 37,2 let Troskovice (okres Semily) Janovice v Podještědí (okres Liberec) Jiřetín pod Bukovou (okres Jablonec n. Nisou) 55,8 let 49,3 let 48,7 let Průměrný věk mužů Bohatice (okres Česká Lípa) Šimonovice (okres Liberec) Tachov (okres Česká Lípa) 35,9 let 36,1 let 36,9 let Troskovice (okres Semily) Blatce (okres Česká Lípa) Mařenice (okres Česká Lípa) 55,1 let 49,9 let 49,6 let Průměrný věk žen Bohatice (okres Česká Lípa) Šimonovice (okres Liberec) Pulečný (okres Jablonec n. Nisou) 35,9 let 36,4 let 36,9 let Troskovice (okres Semily) Jiřetín pod Bukovou (okres Jablonec n. Nisou) Vlastiboř (okres Jablonec n. Nisou) 56,7 let 50,9 let 50,5 let Podíl obyvatel ve věku 0–14 let Troskovice (okres Semily) Jiřetín pod Bukovou (okres Jablonec n. Nisou) Janovice v Podještědí (okres Liberec) 5,4% 7,5% 8,7% Kacanovy (okres Semily) Loučky (okres Semily) Radčice (okres Jablonec n. Nisou) 23,6% 23,2% 22,9% Podíl obyvatel ve věku 15–64 let Radčice (okres Jablonec n. Nisou) Blatce (okres Česká Lípa) Loučky (okres Semily) 48,6% 54,1% 54,8% Žernov (okres Semily) Horní Libchava (okres Česká Lípa) Žďárek (okres Liberec) 73,0% 71,5% 69,9%

