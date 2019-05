Akcie Tesly včera nejníže od roku 2016

Akcie americké automobilky Tesla včera poprvé od prosince 2016 spadly pod 200 dolarů. Za propadem je zřejmě doporučení analytika společnosti Wedbush, který snížil cílovou cenu z 275 na 230 dolarů. Jeho obavy se týkají plánu růstu firmy i poptávky po klíčovém vozu Model 3.

"Za velmi vážné situace Musk a spol. rozšiřují aktivity do pojišťovnictví, samořízených taxíků a dalších sci-fi projektů, zatímco společnost by se měla zaměřit na posílení poptávky po Modelu 3, zjednodušení svého podnikatelského modelu a nákladové struktury," uvedl analytik Daniel Ives ve sdělení pro investory.



Na trhu Nasdaq v New Yorku odpoledne akcie Tesly ztrácely více než sedm procent a prodávaly se mírně nad 195 dolary, později ale část ztrát smazaly a kolem 18:30 SELČ stály zhruba 203 dolarů. Nakonec zavřely na 205,36 USD. Za letošní rok už ale ztratily přes 40 procent.





Splnit vlastní prognózu a vyrobit letos 360.000 až 400.000 vozů je podle analytika Ivese pro Teslu náročný úkol. Ives odhaduje, že v nejlepším případě automobilka vyrobí 360.000 až 370.00 aut, pravděpodobnější je ale podle něj 340.000 až 355.000 vozů.