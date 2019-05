Technologické akcie pod palbou (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Pojišťovna VIG oznámí výsledky hospodaření.

ČEZ bude muset zřejmě vrátit částku 1,14 mld. CZK, kterou získal od SŽDC jako kompenzaci za objednanou, ale neodebranou elektřinu.

ČEZ ESCO rozšiřuje svoji působnost na slovenském trhu akvizicí 51% podílu ve společnosti e-Dome.

Pavel Cyrani zůstává ve vrcholném managementu ČEZ.

Česká bankovní asociace vítá vznik Národního rozvojového fondu.

Evropské akcie otevřou úterní obchodování se zisky.

V eurozóně bude zveřejněna spotřebitelská důvěra. Ve Spojených státech budou oznámeny prodeje stávajících domů.

Hospodářské výsledky dnes zveřejní americké firmy Home Depot, AutoZone nebo Nordstrom.

Société Générale zvýšila doporučení pro nizozemského ropného producenta Royal Dutch Shell na Koupit.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové trhy podobně jako Asie a Evropa zahájily nový týden v červeném. Jedním z hlavních důvodů bylo zařazení společnosti Huawei Technologies na černou listinu amerického ministerstva obchodu. Firma nebude kvůli tomuto zákazu moci využívat americké komponenty ani software. Negativní dopad však nepocítí jen samotná firma, ale také její američtí dodavatelé jako Intel, AMD, Broadcom, Seagate, Microsoft, Nvidia a další. Není tak divu, že technologický Nasdaq včera přišel o dalších 1,5 %. V rámci širšího indexu S&P 500 dopadly technologie nejhůře, když jejich subindex odepsal 1,8 %. Ve ztrátách uzavřeli i výrobci a zpracovatelé komodit nebo realitní společnosti, jejichž akcie přišly o 1,5 až 1,6 %. Naopak utility přidaly 0,2 %. Celý index oslabil o dvě třetiny procenta.

V asijsko-pacifickém regionu převažovaly nákupní příkazy, přesto zisky ve většině případů nedosahovaly ani jedno procento. Výjimkou byly čínské akcie, které v Šanghaji či Šenčenu přidávaly 1,4 %, respektive 1,9 %. Jihokorejská burza rostla o necelé půl procento. Výrazně více než celý trh ale vzrostly akcie společnosti Samsung Electronics (+3,3 %), kde investoři spekulují ohledně toho, že by si firma mohla polepšit jako dodavatel některých komponent pro Huawei.

VIG

Pojišťovna VIG zítra ráno představí hospodářské výsledky za Q1 19. Očekáváme, že hrubé předepsané pojistné by mělo za první kvartál letošního roku vzrůst o 3,4 % na 2,9 mld. EUR. Nejvíce rostoucím segmentem by mělo být pojištění majetku a odpovědnosti. Od finančního výsledku očekáváme propad o zhruba 7 % v souvislosti s poklesem investic v rámci životního pojištění. Ukazatel nákladovosti (combined ratio) vidíme nepatrně výše jako výsledek sněhové kalamity v Rakousku a bouře Eberhard v České republice. Více k odhadům je k dispozici na našich webových stránkách http://bit.ly/VIG_Q119pre.

ČEZ

Odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil loňský rozsudek pražského Městského soudu o tom, že dceřiná společnost ČEZ Prodej nemá nárok na více než 1,1 mld. CZK, které požadovala po Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) za objednanou, ale neodebranou elektřinu. Proti včerejšímu rozhodnutí je možné dovolání. SŽDC již danou sumu v roce 2015 zaplatila, nyní tak reálně hrozí, že bude muset ČEZ tyto peníze vrátit, což by se negativně promítlo do letošního hospodaření. Obdobný spor se vede o neodebranou elektřinu za rok 2011. ČEZ Prodej vyčíslil ušlý zisk z tohoto roku na 858 mil. CZK. Zprávu vnímáme negativně s dopadem 2,12 CZK na akcii.

ČEZ ESCO kupuje majoritní podíl ve společnosti e-Dome. 49 % zůstane v rukou prodávajícího slovenského podnikatele Petera Lukeše. Firma e-Dome je předním poskytovatelem komplexních energetických úspor a energetického managementu na Slovensku. Byla založena v roce 2010 a v současnosti má 20 kmenových zákazníků. Průměrné roční tržby v letech 2016 až 2018 dosahovaly 1,9 mil. EUR, tedy zhruba 49 mil. CZK, což představuje 0,025 % celkových tržeb ČEZ. Cena transakce zveřejněna nebyla.

Pavel Cyrani zůstane členem představenstva ČEZ i v následujících čtyřech letech. Včera o tom rozhodla dozorčí rada firmy. Pavel Cyrani je členem představenstva od roku 2011.

Bankovní sektor

Premiér Andrej Babiš přišel s návrhem vzniku Národního rozvojového fondu, kam by příspívaly banky. Na prvních 6 mld. CZK by se při jeho vzniku podílely Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a UniCredit Bank. Banky by tyto peníze poskytly až po odvedení daně a plateb do Fondu pojištění vkladů a do Fondu pro řešení krizí. Z Národního rozvojového fondu by tak měly být pokrývány investice v oblasti nájemního a sociálního bydlení, vzdělávání a dopravní a sociální infrastury. Tento plán přivítala i Česká bankovní asociace. Vytvoření fondu je podle ní z ekonomického a praktického pohledu lepší než zavedení jakékoliv formy dodatečného sektorového zdanění, protože umožní využít peníze pro dlouhodobý sociální a ekonomický rozvoj.

Varianta vzniku investičního fondu je lepší alternativou sektorového zdanění. V konečném důsledku však půjde o snížení zisku, který může být distribuován mezi akcionáře.