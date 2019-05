Ranní glosa: Dalších čtyřicet miliard na rozpočtovém obzoru

Po čtyřech měsících skončil státní rozpočet se schodkem téměř 30 mld. korun , a to si ještě v rámci příjmů pomohl osmnácti miliardami z privatizace. Přitom za celý rok by měl být deficit jen o deset miliard vyšší. Ve druhé polovině roku se navíc rozpočet vyvíjí méně příznivě než na jeho začátku, takže dosažení schváleného schodku se zdá být v tuto chvíli nejisté. I když je samozřejmě předčasné dělat z třetiny roku dalekosáhlé závěry, je zřejmé, že se zpomalením ekonomiky jde ruku v roce nižší růst daňových příjmů, zatímco výdaje – povětšinou nalajnované předem – svižně narůstají. Za plánem zůstávají jak daně z příjmu, tak ty ze spotřeby, zatímco tzv. „nad plán“ jsou příjmy nedaňové včetně zmíněného převodu z privatizace. Každoročně schvalovaný deficit se tak letos stane po delší době zřejmě realitou a prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by v blízké budoucnosti měl stát hospodařit výrazně lépe.Pro příští rok se rovněž počítá s deficitem ve výši 40 mld. korun , a to především v důsledku dalšího zvyšování sociálních dávek, tedy konkrétně penzí a tzv. rodičovské. Samozřejmě není to nic, co by si Česká republika nemohla dovolit s ohledem na výši celkového dluhu v nominálním nebo relativním vyjádření. Zároveň tím však dává najevo, že ani v celkem dobrých časech nedokáže hospodařit lépe a zdá se, že není ochotná přijmout tolik potřebné reformy reagující na dlouhodobě negativní demografické trendy, které zatíží budoucí rozpočty vysokými nároky. Ale jistě je možné na novém návrhu rozpočtu najít i něco pozitivního. Třeba snaha dál investovat do infrastruktury, která (dokonce třicet let po změně režimu) vyžaduje ještě nemalého úsilí a peněz. Nezbývá než doufat, že vcelku dobré časy ještě nějaký čas potrvají a škrty a třeba i vyšší daně přijdou na řadu až někdy v budoucnu.