Jen třetina exportérů zatím využívá dohody mezi EU a Japonskem

Zatím jen třetina českých firem začala využívat výhod, které poskytuje únorová dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Japonskem. Firmy i nadále platí clo v plné výši, ačkoli mohou získat nulovou nebo sníženou celní sazbu. Snižují tím svou konkurenceschopnost. Vyplývá to z nových výsledků šetření, které provedla firma Gerlach. Ta poskytuje celní služby pro exportéry i dovozce. Podle Svazu průmyslu a dopravy a agentury CzechTrade dohoda nové příležitosti přinese dlouhodobě.



Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem vstoupila v platnost letos v únoru. Ruší na 99 procent cel na japonské zboží prodávané do EU, zatímco u vývozu z EU do Japonska ruší 94 procent cel. Čeští strojaři a další exportéři díky ní mohou snadněji proniknout na japonský trh a na clech uspořit přes 2,4 miliardy korun. Export do Japonska se podle Svazu exportérů v posledních třech letech pohybuje kolem 20 miliard Kč.





Šéf společnosti Gerlach, odborník na celní problematiku Luděk Procházka, říká, že firmy stále zatěžují zboží zbytečnými vstupními náklady, místo aby zvyšovaly jeho konkurenceschopnost na trhu. "Firmy mohou dohodu využít v rámci své cenové politiky buď ke snížení prodejní ceny o ušetřené clo, nebo při zachování prodejní ceny zvýšit svou marži. Opravdu velkým benefitem je, že od letošního února je možné zpětně získat již uhrazené clo, a to ve lhůtě tří let od realizace obchodu," řekl ČTK SP ČR očekává, že se český export do Japonska zvýší v textilním, sklářském a zpracovatelském průmyslu . "Největší výhody dohody však vidíme zejména v oblasti netarifních bariér, tedy ve zlepšení přístupu na japonský trh, akceptace evropských předpisů a norem japonskými regulatorními orgány, volný přístup fyzických osob na trh za účelem podnikání a lepší přístup k veřejným zakázkám," reagoval ředitel sekce mezinárodních vztahů SP ČR Lukáš Martin.Země je podle zástupce vládních agentur CzechInvest a CzechTrade v Japonsku Richarda Schneidera perspektivní. Už proto, že má jeden z technologicky nejvyspělejších světových trhů s významným podílem investic do výzkumu a vývoje. "Navíc má japonský strojírenský trh podobnou oborovou strukturu, jako ten český. Zmínit můžeme například spolupráci v oblasti kolejových vozidel," uvedl Schneider. Příležitostí pro české firmy je i trend stárnoucí japonská populace."Od podepsané dohody si slibujeme navýšení vývozu našich strojů. Jen v letošním roce přepokládáme nárůst prodejů o 40 procent. Další významnou podporu představují technologie a komponenty od Schneider Electric , které nám zvyšují konkurenceschopnost na japonském trhu," reagoval šéf společnosti RWT Petr Rojek z Rychnova nad Kněžnou, výrobce a vývozce brousících strojů. Japonci se podle něj nejvíce zajímají o stroje pro letecký a automobilový průmysl nebo nábytkářství.