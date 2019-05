OECD vylepší letošní ekonomické vyhlídky (Ranní zpráva z finančního trhu)

Vzhledem k překvapivě slušným číslům za Q1 19, která příjemně překvapila, se dá očekávat, že OECD dnes zreviduje růstové vyhlídky americké, čínské, evropské i britské ekonomiky pro letošní rok výše. Komplikace v obchodních jednáních mezi Čínou a USA naopak srazí vyhlídky pro rok 2020. Jinak je dnešní ekonomický kalendář spíše nezajímavý: spotřebitelská důvěra v eurozóně se za květen posune mírně výše, zlepšení lze čekat i od dubnových prodejů existujících domů v USA. Nic to ale nezmění na slabosti amerického trhu s rezidenčním bydlením.

Nálada evropských spotřebitelů se zlepšuje

Spotřebitelskou důvěru v eurozóně v dubnu nahlodalo zvýšení cen pohonných hmot. Ty šly sice nahoru i v květnu, je ale zřejmé, že inflace má svůj vrchol za sebou. Evropské domácnosti by měly ocenit silný trh práce a v mnoha zemích uvolněnou fiskální politiku. I přes námi očekávané květnové zlepšení zůstane index spotřebitelské důvěry 0,6 standardní odchylky pod dlouhodobým průměrem.

Investice do rezidenčního bydlení v USA klesaly již pět čtvrtletí v řadě a zdá se, že 2Q19 bude tím šestým. Za tím stojí nejenom jednorázové faktory v podobě nepříznivých klimatických podmínek, ale zdá se, že i horší dostupnost hypotéčního financování (vyšší sazby či přísnější standardy ze strany bank) a dražší nemovitosti. Po velmi nepříznivém prvním kvartále by měly ale prodeje stávajících nemovitostí vstoupit do druhého čtvrtletí pravou nohou.

Euro s dolarem na úvod týdne v klidu

Včerejší obchodní den byl na trhu eura s dolarem ve znamení klidné seance. Bez významnějších kurzotvorných informací z titulu zveřejněných ekonomických indikátorů či nových zpráv ohledně probíhajícího obchodního jednání mezi Spojenými státy a Čínou se včera kurz za nízké volatility držel v úzkém pásmu mezi 1,1150 až 1,1175 USD/EUR.

Stabilita na polském trhu práce

Situace na polském trhu práce zůstává na počátku druhého kvartálu neměnná. Meziroční růst zaměstnanosti se drží kolem 3 %, tempo růstu průměrných mezd pod 6 %. Data nemají potenciál zásadním způsobem ovlivnit dnešní obchodování na finančních trzích.

Ceny rostou téměř všude, kam se podíváš

Dubnové ceny z primárních okruhů překvapily s výjimkou cen v zemědělství svou razancí a potvrdily přítomnost robustních inflačních tlaků v ekonomice projevující se ve spotřebitelské inflaci. Meziroční dynamika cen průmyslových výrobců dosáhla 4,3 %, nejvíce za posledních více než sedm let. Ceny ve stavebnictví rostou dokonce nejrychleji za posledních dvacet let. Ceny ve službách pak zažívají nejvyšší dynamiku za poslední více než dekádu. Jedině ceny zemědělských výrobců v dubnu zvolnily. Vzhledem k suchu je ale i tady riziko, že v dalších měsících zamíří opět vzhůru. Více ke včerejším číslům naleznete v komentáři zde http://bit.ly/2VFfVo5.

Z pohledu ČNB se tedy jedná o proinflační data. Tržní reakce ale byla včera minimální, kurz koruny se v podstatě nepohnul, když zůstal pod 25,80 CZK/EUR. Pro přesvědčení trhu, že by ČNB ještě jednou sazby zvedla, je to zatím málo. My s tím ale stále počítáme. I nadále bude klíčové sledovat Německo a tuzemskou spotřebitelskou inflaci.