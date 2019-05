Poslední předvolební průzkumy: Kdo má největší šance?

Už v pátek začínají v Česku volby do Evropského parlamentu. Lidé budou vybírat představitele stran, kteří je mají v následujících letech zastupovat v Evropě. V pondělí byla poslední možnost zveřejnit předvolební průzkumy. Ty sice předpovídají vysokou účast, jenže podle odborníků může být všechno jinak - přijít prý může nejméně lidí od vstupu České republiky do Evropské unie.

Čtyři dny nás dělí od otevření volebních místností v Česku. Řada lidí přitom stále neví, jestli půjde volit. K minulým eurovolbám v roce 2014 přišlo přes 18 procent voličů. Podle průzkumů by k těm letošním mohlo dorazit až 27 procent lidí.

"Pracuje se s volebním potenciálem, to znamená, že se pracuje s hypotetickým počtem voličů, kteří by případně dorazili k volbám," vysvětlil politolog Jan Kubáček, proč je volební účast v průzkumech tak vysoká.

Jeden z posledních volebních průzkumů vypracovala společnost STEM/MARK. Od konce dubna do začátku května ho provedla na vzorku 1700 respondentů. Nejvíc lidí by v té době volilo hnutí ANO - získalo by až 28 procent. Druzí by byli Piráti a třetí občanští demokraté.

"Hnutí ANO má výhodu v tom, že v současnosti je v kurzu, má silnou společenskou podporu," dodal Kubáček. "Bude hodně záležet na tom, kolik těch pirátských voličů půjde volit. Pokud by přišla většina, tak skutečně mohou dosáhnout na velmi slušný výsledek," uvedl politolog Jiří Pehe.

Dubnový průzkum společnosti Kantar.cz pro Českou televizi ukázal, že některé strany si, co se volebního potenciálu týče, polepšily. Průzkum byl realizován na vzorku víc než dvou tisíc lidí a to od začátku do konce dubna.

Největší rozdíl je u hnutí SPD - necelých deset procent, podobně jsou na tom i komunisté. "Svoboda a přímá demokracie má velké množství potenciálních voličů, kteří jsou velmi protestně naladěni, ale ten protest si nechávají v sobě, protestují i tak, že nechodí k volbám," myslí si Kubáček.

Odhady výsledků dalších politických stran se téměř shodují. Politology ale zaráží riskantní chování lidovců. "Tím, že nešli společně do koalice s TOP 09 a STAN, tak hodně riskují a podle těch dosavadních průzkumů se zdá, že by měli při té lepší volební účasti dosáhnout na nějakých devět až deset procent," doplnil Pehe.

Volby do Evropského parlamentu čekají české voliče už v pátek a v sobotu. Výsledky ale budou zveřejněny až v neděli večer - po uzavření poslední volební místnosti v Evropské unii.