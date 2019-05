Je to předvolební populismus, tvrdí opozice o zvýšení rodičovské

Rozhodnutí vlády zvýšit rodičovskou na 300 tisíc pro rodiče novorozenců i dětí do čtyř let nenechalo nikoho chladným - a to ani opoziční strany. Ty se ostře pustily do ČSSD a ANO za jejich několikaměsíční handrkování a následný předvolební populismus.

ODS je se současnou verzí spokojená. "Aktuální návrh na zvýšení rodičovského příspěvku odpovídá tomu, co říká ODS už několik měsíců. Nesmíme dělat rozdíly ve výši příspěvků podle toho, kdy se dítě narodilo," sdělila TN.cz mluvčí strany Jana Havelková.

Předseda ODS Petr Fiala přesto na twitteru vyjádřil své znepokojení. "Růst sociálních dávek je daleko vyšší než růst investic. Silné Česko nezajistíme tím, že o něm budeme pouze mluvit a dáme si jej na čepici, musíme do něj investovat. Na tyto kroky Andrej Babiš úplně rezignoval a místo toho se dohaduje s ČSSD, kdo první navrhl zvýšit rodičovský příspěvek," napsal Fiala.

TOP 09 se do vlády pustila s daleko větší vervou. S rozhodnutím vlády sice souhlasí, cesta k němu ale podle ní byla fraška. "Vládní tahanice kolem zvyšování rodičovského příspěvku vůbec nemusely vzniknout, kdyby už vloni vládní strany podpořily můj pozměňovací návrh k rozpočtu na 2019, který by umožnil zvýšení již od července tohoto roku pro všechny rodiče pobírající příspěvek," vyjádřila se pro TN.cz místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Vláda si však evidentně chtěla nechat zásluhy a načasovala finální dohodu těsně před evropské volby, aby se rodičům zalíbila. Věřím ale, že lidé si budou pamatovat nejen výsledek těchto trapných jednání, ale i cestu, která k němu vedla," dodala Pekarová Adamová.

I KSČM tvrdí, že tuto variantu prosazovala už od začátku a kritikou na chování vlády nešetří. "Oceňujeme konec půlročního handrkování vládní koalice a snad již dnes představená varianta, o které se však hovořilo již při prvních návrzích v listopadu 2018, bude ta platná. Za KSČM jsme od začátku prosazovali právě tuto variantu, protože jsme se nechtěli dostat do situace, kdy proti sobě postavíme dvě skupiny rodičů na RD," uvedla pro TN.cz poslankyně za KSČM Hana Aulická Jírovcová.

"Každopádně je smutné, že se musela rozehrát i mediální kampaň, kde excelovala především ČSSD ve svých snahách, ukázat, že jsou lepší. Za mě je to především o špatné komunikaci koalice a neustálé se předhánění kdo přijde s lepším návrhem, versus předvolební kampaň," dodala Aulická Jírovcová.

Předseda STAN Vít Rakušan si dokonce účet vlády zažertoval. "Našli jsme 8,6 miliardy korun na zvýšení rodičovského příspěvku, oznámil premiér. Proboha, neprodali náhodou Karlštejn?" napsal na facebooku.