Souhrn 20.5. - světové akciové trhy klesají kvůli rozšíření klatby na Huawei, eurodolar se hledal, ropa neudržela ranní růst, BCPP v mírném poklesu kvůli Erste

12.h - Evropa klesá kvůli vyostření obchodní války přes sílící odpor vůči Huawei, měny nejisté, ropa v plusu,

BCPP klesá kvůli ex-divi Erste

Hlavní zprávy dne

Pražská burza vstoupila do nového týdne v duchu toho minulého s velmi malou likviditou a lehkou finální ztrátou.Evropské akciové trhy vstoupily do nového týdne silně negativně. Hlavní slovo hrál další vývoj obchodní války mezi USA a Čínou, když se do věci vložily také americké firmy jako Google, Intel či Qualcomm, které hromadně dávají ruce pryč od čínské Huawei v rámci klatby, kterou na ni uvalila Trumpova administrativa. Krok se výrazně negativně dotknul celého technologického sektoru v čele dodavateli polovodičů jako jsou Infineon , AMS či STMicroelectronics. Výrazně se nedařilo také sektoru cestování a volného času po výsledkovém zklamání nízkonákladových aerolinek Ryanair.Negativně působil také růst napětí mezi USA a Íránem, kde si obě strany hrozí silovým řešením.OECD snížilo své odhady globálního ekonomického růstu pro letošní rok z původních 3,9 na 3,1%.US trhy v úvodu dne také oslabují, ale nutno dodat, že mnohem volnějším tempem. Oporou je pravděpodobně rozhodnutí tamní FCC o možném schválení megafúze T-Mobile US se Sprintem.Eurodolar v těsné blízkosti pátečního závěru. Koruna euru nepatrně slabší. Ropa v úvodu dne rostla v reakci na další růst geopolitického napětí v třaskavé oblasti Středního východu, ale ve druhé polovině se projevil negativní vliv výše zmíněného kroku OECD. BCPP dnes pod vlivem zahraničního vývoje, ex-dividend Erste a komentářů o možné bankovní daní alá založení rozvojového fondu. Akcie Erste na BCPP dnes poprvé nenesly již nárok na dividendu a povinně oslabily zhruba v jejím rozsahu. Zbytek bankovních akcií především ve druhé polovině dne začal silněji posilovat, což by se dalo přisoudit relativně příznivému hodnocení bank k nápadu na zřízení dobrovolného fondu rozvoje místo požadované sektorové daně . Podle ČBA je první řešení mnohem lepší a má podporu sektoru.