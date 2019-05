Ceny rostou téměř všude, kam se podíváš (Komentář)

Dubnové ceny z primárních okruhů překvapily s výjimkou cen v zemědělství svou razancí a potvrdily přítomnost robustních inflačních tlaků v ekonomice projevující se ve spotřebitelské inflaci. Meziroční dynamika cen průmyslových výrobců dosáhla 4,3 %, nejvíce za posledních více než sedm let. Ceny ve stavebnictví rostou dokonce nejrychleji za posledních dvacet let. Ceny ve službách pak zažívají nejvyšší dynamiku za poslední více než dekádu. Jedině ceny zemědělských výrobců v dubnu zvolnily. Vzhledem k suchu je ale i tady riziko, že v dalších měsících zamíří opět vzhůru. Více k dnešním číslům naleznete v komentáři zde http://bit.ly/2VFfVo5.

Z pohledu ČNB se tedy jedná o proinflační data. Tržní reakce ale dnes byla minimální, kurz koruny se v podstatě nepohnul, když zůstal pod 25,80 CZK/EUR. Pro přesvědčení trhu, že by ČNB ještě jednou sazby zvedla, je to zatím málo. My s ním ale stále počítáme. I nadále bude klíčové sledovat Německo a tuzemskou spotřebitelskou inflaci.