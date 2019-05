Bitcoin ako bezpečný prístav?

Akciové trhy majú za sebou zmiešaný týždeň. Európske akciové indexy sa dokázali dostať vyššie, naopak americké akcie zaznamenali pokles. Za týmto vývojom stojí najmä geopolitická situácia. Americký prezident Donald Trump odložil o 6 mesiacov zavedenie ciel na dovoz automobilov do USA, čo sa podpísalo za rast na európskych akciových trhoch. Na druhej strane, americko-čínske obchodné napätie aj naďalej eskaluje, pričom hrozí, že krajiny uvalia 25%-né clá na celú vzájomnú obchodnú výmenu. V takomto prípade, by len priamy efekt uvalenia ciel mal za následok spomalenie čínskeho rastu reálneho HDP v roku 2020 o 0,6% a amerického o 0,3%. Vo výsledku to znamená, že aj keby USA získali na clách 100 miliárd dolárov ročne, ako deklaruje prezident Trump, ekonomika by prišla o 251 miliárd dolárov, skrz pokles HDP. Zaujímavé ale je, že práve v takýchto časoch sa podarilo nadviazať na rast práve Bitcoinu. Hodnota najznámejšej kryptomeny sa od začiatku februára viac ako zdvojnásobila. Keď bola v apríli zverejnená pomerne vysoká inflácia v Brazílii na úrovni 4,58%, kryptomenové burzy hlásili najvýraznejší dopyt po Bitcoine práve z Brazílie, resp. obchody prebiehali v brazílskych reáloch. Taktiež významný prílev do Bitcoinu prichádza z Venezuely, kde je hyperinflácia. V tomto kontexte, by teda aj pokračujúca neistota ohľadom Brexitu, mala pomôcť zvýšiť záujem o kryptomeny.