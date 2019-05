Video: Podaří se Německu do roku 2050 úplně přejít na obnovitelné zdroje energie? | Pro a proti

Německo chce nejpozději do roku 2050 přejít plně na obnovitelné zdroje energie. Je plán Angely Merkelové nereálný a popírá fyzikální zákony, jak tvrdí předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová? Nebo je tzv. energiewende cesta, o kterou by se měla pokusit i ČR? Moderátorka Veronika Sedláčková do pořadu Pro a proti pozvala Danu Drábovou a předsedu Svazu moderní energetiky Martina Sedláka.



Zdroj: Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus