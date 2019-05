Premiér Babiš: Rozpočet na rok 2020 navrhneme s deficitem 40 miliard korun, našli jsme i prostředky na zvýšení rodičovské

Vláda navrhne na rok 2020 státní rozpočet s deficitem 40 miliard



Vláda navrhne na rok 2020 státní rozpočet s deficitem 40 miliard korun . Podíl státního dluhu na HDP tak klesne ze 41,1 procenta v roce 2014 na 29,3 procenta. Podle předsedy vlády České republiky Andreje Babiše se po složitých jednáních také podařilo v rozpočtu najít prostředky ve výši 8,6 miliardy korun ročně na zvýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 300 tisíc. Vláda také plánuje zřízení Národního rozvojového fondu, který má navýšit investiční kapacitu ČR.

Pro rok 2020 počítá návrh s lepším výběrem daní o 63,3 miliardy korun meziročně. Kapitálové výdaje státního rozpočtu mají stoupnout na 85 miliard korun. Návrh počítá také se zvýšením výdajů na důchody (bez správních výdajů) z letošních 472,5 na 509,4 miliardy korun. Průměrná výše důchodu by tak stoupla v roce 2020 na 14.358 Kč. „Česká republika se má skvěle, máme jedny z nejlepších ekonomických výsledků v Evropě. Jsme nejstabilnější ekonomikou, HDP roste a pokračujeme dále ve snižování dluhu vůči HDP,“ dodal premiér.

Výše rodičovského příspěvku stoupne z 220 tisíc na 300 tisíc. „Všichni, kdo nedočerpali rodičovský příspěvek k 1. lednu 2020 a mají dítě do čtyř let, budou mít nově nárok až na 300.000 Kč,“ uvedl Babiš.

Nově by měl vzniknout v příštím roce Národní rozvojový fond. „Jednáme o tom s bankami. Naše představa je taková, že banky poté, co zaplatí veškeré daně, by participovaly na tomto fondu. Ten by měl výrazně navýšit investiční kapacitu české ekonomiky o desítky až stovky miliard korun. Domluvili jsme se, že založíme pracovní skupinu, kde budeme řešit detaily,“ uvedl premiér. Počáteční vklad do fondu má být v příštím roce zhruba 6 miliard korun.