12.h - Evropa klesá kvůli vyostření obchodní války přes sílící odpor vůči Huawei, měny nejisté, ropa v plusu, BCPP klesá kvůli ex-divi Erste

Evropské akciové trhy dopoledne vstupují do nového týdne v negativní náladě, kterou podporují především víkendové události kolem čínské společnosti Huawei a klatby, kterou na tuto firmu uvalila americká administrativa a nově také společnosti jako Google, Intel či Qualcomm . Trhy se obávají dalšího prohloubení celé obchodní krize mezi USA a Čínou. Silně oslabuje celý technologický sektor v čele s AMS. Nedaří se sektoru cestování, dopravy a volného času. Euro dopoledne mírně slabší vůči dolaru i libře. Koruna euru v úvodu nového týdne nepatrně slabší. Ropa dopoledne roste v reakci na víkendové setkání ministrů ropného kartelu OPEC a dalších účastníků stávající produkční dohody. Negativní vliv rostoucích obav z vývoje obchodní pře dvou hlavních ekonomických velmocí snižuje razanci ranního růstu. BCPP dopoledne vstupuje do nového týdne v minusu a to především kvůli ex-dividendě Erste . Titul již bez nároku na dividendu 1,4 EUR klesá zhruba o její výši. ČEZ , KB a Moneta lehce v plusech.