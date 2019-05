Zisk Ryanairu zřejmě zasáhnou problémy s letouny Boeing 737 MAX

Celoroční zisk irských aerolinek Ryanair se snížil na čtyřleté minimum. Firma navíc varovala, že v novém finančním roce by mohl zisk opět klesnout, a to mimo jiné kvůli potížím s letouny Boeing 737 MAX a kvůli připravovanému odchodu Británie z Evropské unie. Informovala o tom agentura Reuters.



Ryanair je největším nízkonákladovým leteckým přepravcem v Evropě. Firma dnes oznámila, že její zisk ve finančním roce, který skončil 31. března, klesl na 1,02 miliardy eur (zhruba 26 miliard Kč) z předchozích 1,45 miliardy eur. Tyto údaje nicméně nezahrnují náklady spojené s nedávným převzetím ztrátové divize Laudamotion. Po jejich započítání činil zisk pouze 885 milionů eur. V nynějším finančním roce pak Ryanair očekává zisk v rozmezí od 750 do 950 milionů eur.





Společnost Ryanair má objednáno 135 letounů 737 MAX a disponuje opcí na nákup dalších 75 strojů. Provoz letounů 737 MAX byl však přerušen po dvou tragických nehodách. Firma Boeing proto pozastavila jejich dodávky zákazníkům a snížila tempo jejich výroby.Ryanair původně předpokládal, že prvních pět letounů 737 MAX obdrží mezi dubnem a červnem. Nyní však podle finančního ředitele Neila Sorahana očekává, že první letouny dorazí teprve v říjnu a začnou létat až v listopadu.Ryanair předpokládá, že americký Federální úřad pro letectví (FAA) schválí obnovení provozu letounů 737 MAX koncem června nebo v červenci. Evropští regulátoři by podle firmy mohli obnovení provozu odsouhlasit koncem července či v srpnu, napsal list The Wall Street Journal na svých internetových stránkách.