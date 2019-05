Ministerstvo financí počítá na příští rok se schodkem 40 miliard Kč

Ministerstvo financí připravilo na příští rok rozpočet se schodkem 40 miliard korun. Výdaje by měly být 1,594 bilionu Kč a příjmy 1,554 bilionu Kč. Na dnešní tiskové konferenci o tom informoval premiér Andrej Babiš (ANO). Schodek 40 miliard korun je schválen i v letošním rozpočtu.



Rozpočet počítá s růstem investic na 135 miliard korun z letošních 122,3 miliardy korun. Rovněž by opět měly o 900 korun stoupnout důchody, uvedl Babiš. O růstu mezd bude ještě vláda jednat se sociálními partnery 27. května. První verzi rozpočtu bude podle premiéra schvalovat na mimořádné schůzi 31. května.





Daňové příjmy včetně sociálního pojištění by měly podle ministerstva financí příští rok stoupnout na 1,389 bilionu korun z letos plánovaných 1,325 bilionu korun Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes uvedla, že u úřadů trvá na desetiprocentní úspoře v provozních výdajích. Zároveň chce do budoucna v rozpočtových pravidlech upravit vázání peněz na neobsazená pracovní místa a zároveň motivovat úřady k úsporám například tak, že jim polovinu z úspor vrátí.Již na konci dubna vláda schválila výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů na příští rok. Ty by měly být maximálně 1,598 bilionu korun