Agrofert bral 161 milionů ze státní kasy. Stát je nenechal proplatit

Ministerstvo financí nenechalo u Evropské komise proplatit dotaci 161 milionů korun, která mířila koncernu Agrofert. Peníze tak šly ze státní kasy a ministerstvo zatím neví, zda je po firmě bude požadovat.

Celkem 100 milionů z dotací šlo na stavbu výrobní linky "zdravého" toustového chleba značky Penam. Se zjištěním přišel jako první web iRozhlas.cz, kterému 160milionovou dotaci nepředloženou k proplacení do Bruselu potvrdilo i ministrerstvo financí.

"Objem žádostí nepředložených Evropské komisi k proplacení je celkem 161 265 796 korun," uvedl mluvčí resortu Michal Žurovec. Jak bude však ministerstvo postupovat dál, už neupřesnil. Záleží to totiž na výsledcích auditu Evropské komise, která šetří, jestli Andrej Babiš neporušuje evropská pravidla o střetu zájmů. Výsledky šetření by měly být známé v druhé polovině května.

Pokud by Brusel rozhodl, že dotaci neproplatí, muselo by se ministerstvo financí rozhodnout, zda koncernu dotaci nechá nebo ji bude požadovat k proplacení. Jaký postup preferuje, není zatím z vyjádření mluvčího jasné.

"Obecně platí, že pokud je v rámci auditu či kontroly zjištěno pochybení na straně příjemce, které na jeho straně zakládá porušení podmínek poskytnutí dotace, postupuje poskytovatel dotace v souladu se zákonem k vymožení neoprávněně vyplacené částky. Konkrétně vyzývá příjemce k vrácení dotace nebo její části, případně zašle podnět příslušnému finančnímu úřadu k vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně," vysvětli pro iRozhlas.cz Žurovec.

Samotný Agrofert se k vyplácení dotací odmítl vyjádřit do doby, než bude známý výsledek šetření Evropské komise ke střetu zájmů. Zatím ale firmě tečou dotace dál a to i přes fakt, že není vůbec jasné, zda EK do budoucna bude peníze proplácet.

"Proplácení pozastaveno nebylo. Nemáme k dispozici žádné oficiální stanovisko nebo pokyn, který by doporučoval či nařizoval proplácení pozastavit," uvedla mluvčí Státního fondu životního prostředí Lucie Früblingová. Fond má na starosti operační program Životní prostředí, který Agrofert aktivně využívá.

Další peníze koncernu tečou například i z minsiterstva průmyslu a obchodu. Ten ale tvrdí, že proplácí jen projekty podané před 31. sprnem 2018, kdy nové evropské nařízení o střetu zájmů vstoupilo v platnost.