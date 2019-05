Erste poprvé bez nároku na dividendu ve výši 1,40 EUR na akcii (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes bez významných firemních zpráv.

Evropské akcie budou na počátku seance přešlapovat na místě.

Dnešek prakticky žádné zajímavé makroekonomické číslo nepřinese. V průběhu týdne pak bude zveřejněno několik předstihových ukazatelů v mnoha zemích.

Hospodářské výsledky dnes v Evropě reportuje například Ryanair nebo Telecom Italia.

Société Générale snížila doporučení pro německého výrobce stavebních materiálů HeidelbergCement na Prodat a naopak jej zvýšila na Držet pro portugalského výrobce a distributora elektřiny Energias de Portugal.

Obchodování na zámořských trzích

Hlavním faktorem, který hýbal trhy v uplynulém týdnu, byly bezesporu komentáře ohledně obchodní politiky. Začátek minulého týdne byl ovlivněn celními protiopatřeními Číny jako odpověď na zvýšené tarify na dovoz jejího zboží do Spojených států, následně ale pak z úst Donalda Trumpa přišla mírnější slova ohledně toho, že počká se zvyšováním cel na dovoz aut do té doby, než se dosáhne obchodní dohody s Evropskou unií a Japonskem. V pátek ráno ale čínská média informovala o tom, že čínští zástupci možná nebudou chtít pokračovat ve vyjednáváních se Spojenými státy, což opět přililo olej do ohně. Americké akciové trhy tak v průběhu pátku dále prohloubily svoje ztráty. Průmyslový Dow Jones přišel o 0,4 %, S&P 500 ztratil 0,6 % a technologický Nasdaq nakonec propadl o více jak jedno procento.

Jednotlivé trhy v asijsko-pacifickém regionu dnešní ráno žily vlastním životem. Čínské akcie zamířily do červeného v očekávání dalšího jednání o obchodní dohodě, naopak australské akcie na začátek nového týdne přidaly 1,7 % v reakci na proběhnuvší víkendové volby. Politické preference sehrály významnou roli i v Indii, kde akcie rostou o vysokých 2,5 %.