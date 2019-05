Ranní glosa: Volby do Evropského parlamentu mohou na trhy přinést nové napětí

Po velmi slušném výsledku HDP za první kvartál projde v tomto týdnu Evropa dvěma dalšími testy. Za prvé dostaneme první várku podnikatelských nálad za květen. V dubnu přitom klíčové nálady PMI a německé Ifo znovu překvapivě poklesly a jsou poblíž dvouletých minim. To ukazuje na o poznání slabší růst než 0,4 % mezikvartálně zaznamenaných na začátku roku. Situace se však podle nás začala zejména v problematickém průmyslu postupně vylepšovat a květnová čísla by mohla přinést lehký nárůst nálad. Pro trhy to však výrazná vzpruha nebude, protože v květnových číslech ještě nemůže být zachycena poslední eskalace obchodního napětí mezi USA a Čínou.Druhý test přijde na evropské politické scéně v podobě voleb do Evropského parlamentu. Oslabení tradičních demokratických stran nebude pro nikoho velkým překvapením. Otázkou spíše je, jak velké bude a jak dopadnou klání v klíčových evropských zemích, zejména pak v Německu. Výsledek bude kritický pro německou CDU, která se s plánovaným odchodem Angely Merkelové připravuje na příchod nové nástupkyně. Výraznější ztráty CDU by pro favorizovanou Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) nebyly ničím příjemným.Kromě těchto domácích událostí budou evropské trhy dál po očku sledovat rostoucí obchodní napětí mezi Čínou a USA. Zatím se s ním trhy podle našeho názoru vyrovnávají až překvapivě dobře…