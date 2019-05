Japonská ekonomika v prvním čtvrtletí překvapivě rostla

Japonská ekonomika v prvním čtvrtletí překvapivě pokračovala v růstu, jehož tempo dokonce zrychlilo ve srovnání se závěrem loňského roku. Úřad vlády dnes oznámil, že hrubý domácí produkt (HDP) se v prvním čtvrtletí v celoročním přepočtu zvýšil o 2,1 procenta po nárůstu o 1,6 procenta v loňském čtvrtém kvartálu. Analytici přitom v anketě agentury Reuters předpovídali pokles HDP o 0,2 procenta.



Za překvapivým růstem třetí největší ekonomiky světa nicméně stála především skutečnost, že import klesl prudším tempem než export. To pravděpodobně odráží slabou domácí poptávku, píše agentura Reuters. Vývoz se v prvním čtvrtletí snížil o 2,4 procenta, zatímco dovoz se propadl o 4,6 procenta.





Známky ochabování domácí poptávky by mohly posílit obavy ze zvýšení daně z obratu plánovaného na letošní říjen. Někteří politici již dříve vyzvali k odkladu tohoto kroku kvůli nejistým ekonomickým podmínkám doma i v zahraničí.Japonský ministr hospodářství Tošimicu Motegi dnes nicméně uvedl, že vládní plán na zvýšení daně z obratu z osmi na deset procent zůstává beze změny. "Nadále zastáváme názor, že základy podporující domácí poptávku zůstávají silné," dodal.Podle některých analytiků však vyhlídky japonské ekonomiky nejsou příliš růžové. "Spotřebitelské výdaje pravděpodobně zůstanou slabé, protože mzdy tolik nerostou," uvedl ekonom Kentaró Arita ze společnosti Mizuho Research Institute. Slabý podle něj zůstane také export, takže ve druhém čtvrtletí by japonská ekonomika mohla stagnovat nebo dokonce klesnout. "Je tu riziko recese," upozornil.Na hrozbu hospodářské recese, která se obvykle definuje jako alespoň dvě čtvrtletí poklesu ekonomiky za sebou, poukázal také analytik Hiroaki Muto z firmy Tokai Tokyo Research Center. "Ekonomika již dosáhla vrcholu, takže pravděpodobně přijde mírná recese," uvedl. "Nikdo by neměl námitky vůči odkladu zvýšení daně z obratu," dodal.