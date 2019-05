Eurodolar bezpečně zakotvil zpět pod hranicí 1,12. K silnějšímu dolaru nyní spíše než data přispívají politická rizika, která dostávají euro do slabší pozice. Jednak Evropa začíná řešit otázku brexitu , přičemž za pět dní proběhnou pro euro velmi zajímavé volby do Evropského parlamentu. Zatím jen slovně se zhoršují vztahy mezi Íránem a USA, přičemž při ozbrojeném konfliktu bude Evropa (a tedy euro ) rozhodně zranitelnější než v USA.Ve střední Evropě se začíná poměrně zjevně trápit forint, kterému nesedí stále ultra uvolněná měnová politika MNB. Reálné úrokové sazby má Maďarsko s ohledem na čtyřprocentní inflaci zdaleka nejnižší v regionu a MNB stále váhá s utažením měnové politiky. V květnu tak zdá se učinit nehodlá, přičemž tento názor maďarských centrálních bankéřů by mohlo zlomit snad jen ještě výraznější oslabení forintu ( EUR/HUF nad 330?).