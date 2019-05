Jan Kovalovský: Přes mobil obchodují klienti Patrie větší objemy než přes počítač (video)

Květen je v Patrii plný výročí. Výročí pro firmu samotnou, ale i pro nové služby a technologie, které Patria pro klienty v době nedávné spustila. Nakolik jsou nové technologie a služby z pohledu klientů úspěšné? Právě o tom je následující videorozhovor s obchodním ředitelem Patria Finance Janem Kovalovským. Podívejte se!

Patria samotná si v květnu připomíná 25 let od svého založení. Pro naše klienty jsme právě před rokem spustili inovovanou moderní mobilní aplikaci Patria MobileTrader, jinak fungující roky dva. Je tomu také rok, co Patria jako první na tuzemském trhu otevřela možnost velmi jednoduchých pravidelných investic již od 500 korun měsíčně do instrumentů kapitálového trhu, které by od takové částky investorovi jinak zůstaly nedostupné.

Patria.cz: V čem jsou unikátní pravidelné investice, které Patria svým klientům nabídla právě před rokem?

Patria jako první a zatím jediná nabídla investice do ETF s využitím takzvaného frakčního obchodování. To umožňuje díky sdruženým nákupním pokynům více klientů dosáhnout i s malou částkou (už od 500 korun měsíčně) na atraktivní instrumenty, které by jinak jedinému investorovi zůstaly nedostupné.

Pravidelné investice si za první rok v naší nabídce získaly zájem vyšších stovek klientů a měsíční objem investic se posunul do řádu milionů. Nejatraktivnějším ETF je světový index „ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT“, na který máme aktuálně nižší stovky aktivních pokynů a měsíčně do něj přes nás plyne přes půl milionu korun.

Patria.cz: Jak klienti využívají mobilní aplikaci Patria MobileTrader, jejíž aktualizovanou verzi jsme zpřístupnili přes rokem?

Patria na roční bázi realizuje řádově 140 tisíc realizovaných pokynů na trzích. Z tohoto čísla zhruba 90 procent připadá na online platformy plus do VIP služeb našich makléřů. Více než 20 tisíc pokynů realizují naši klienti přes mobilní aplikaci. Přes tu je přitom objem obchodů zhruba o 40 tisíc korun vyšší než přes platformu WebTrader. Tento fakt dokazuje, že se klienti přes mobilní rozhraní neobávají větších investic, souvisí pak s vyšším podílem v zahraničí - především USA - investujících klientů přes mobilní aplikaci oproti průměru například firmou a platformami.

Patria.cz: Patria si v květnu připomíná 25 let od svého založení. Odměníme u této příležitosti nějak klienty?

Narozeninovým „Den D“ je čtvrtek 23. května 2019. Právě od tohoto data do konce května 2019 bude platit mimořádná narozeninová nabídka v podobě slevy 25 % pro všechny klienty na nákupní online pokyny.

Na serveru Patria.cz si narozeniny Patrie budeme připomínat články a rozhovory s některými z významných osobností z finanční a investiční scény, jejichž životní etapa je s Patrií určitým způsobem spojena.

Další videorozhovory z dílny Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.