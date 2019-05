Maláčová přišla s dalším řešením rodičovské. Babiš jej podpoří

Rozbuškou v koalici je stále rodičovský příspěvek. Sociální demokracie s hnutím ANO hledají shodu už dva měsíce. Největší spor je o to, jestli přidat všem rodičům nebo jen těm, kterým se děti narodí od ledna příštího roku. A přitom nejde jen o pár korun, ale o 80 tisíc, o něž se má příspěvek pro ty, kteří jsou s dětmi doma, zvednout.

Zvýšení rodičovského příspěvku je ve vládním programovém prohlášení. Jeho výše je totiž dvanáct let stejná, a to 220 tisíc. Sociálně demokratická ministryně Maláčová, která to má v gesci, nejprve avizovala zvýšení pro všechny rodiče dětí do čtyř let bez výjimky. Pak se ale ukázalo, že by na to chyběly peníze.

“Paní Maláčová tuto variantu slibovala rodičům půl roku bez toho, aby to měla projednané, bez toho, aby měla peníze,“ prohlásil již dříve premiér Andrej Babiš (ANO).

Začala se řešit alternativa. Aby se příspěvek navýšil a aby na to bylo. ČSSD se potom domluvila s hnutím ANO na tom, že navýšení by se týkalo pouze dětí narozených po prvním lednu 2020.

‏“Skvělá zpráva, důchody stoupnou v příštím roce o 900 korun, rodičovský příspěvek se zvýší na 300 tisíc korun pro nově narozené od prvního ledna 2020, na neplatiče výživného čekají tvrdší tresty od stejného data a zálohované výživné bude od prvního ledna 2021,“ uvedla Maláčová na svém twitterovém účtu.