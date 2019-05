Salvini znovu útočí - a investoři jsou na pozoru

Místopředseda italské vlády Matteo Salvini chce před volbami do Evropského parlamentu získat iniciativu ve volební kampani a rozpoutává přitom nové kolo tržních turbulencí. Šéf italské pravicové Ligy přislíbil, že “tuto Evropu zcela změní”, a zavedená evropská fiskální pravidla zpochybnil za sebe zatím nejvíce přímočarou cestou.

“Jestliže musíme porušit některé hranice, jako 3 % nebo 130 – 140 %, uděláme to,” řekl reportérům v severoitalské Veroně, která je severní baštou Ligy. Odkázal se přitom na restrikce týkající se rozpočtových deficitů a vládního dluhu. “Dokud se nezaměstnanost v Itálii nesníží na polovinu, dokud nedosáhneme 5 %, utratíme všechno, co musíme utratit,” uvedl také.

Italské vládní dluhopisy se ve středu kvůli obavám z dalších rozpočtových třenic propadaly třetím dnem za sebou, což stlačilo německé výnosy na nejnižší úroveň od roku 2016. Italské dvouleté výnosy stouply o 11 bazických bodů na 0,79 %, což byla nejvyšší hodnota od prosince. Salvini stejný den prohlásil, že ho prohlubující se spready “absolutně” nezajímají a že “revize evropských restrikcí není právo, je to povinnost”.

Itálie je finanční časovaná bomba, která tvůrcům politických rozhodnutí nedá spát. Když různé pokusy o nápravu po dobu deseti let krachovaly, ujal se loni moci Salvini a jeho populističtí spojenci z Hnutí pěti hvězd. Jejich mandát? Z problémů se proutrácet.

Prvnímu pokusu v plnění tohoto slibu Evropská komise loni v prosinci zamezila. Nejnovějšího Salviniho výroky ale naznačují, že politici a investoři by se měli připravit na repete.

Salvini už před několika dny prohlásil, že daně by se měly snížit, i když to porušuje společný evropský 3% limit pro poměr rozpočtového schodku k HDP. Evropská komise odhaduje rozpočtový schodek Itálie v roce 2020 na 3,5 % HDP za předpokladu nezměněné fiskální politiky.

“Není to náš problém”

“Pokud si někdo v Bruselu stěžuje, není to náš problém,” prohlásil podle agentury Bloomberg Salvini. Fiskální pravidla jsou “zastaralá, stará a EU je zavedla, aniž by to dávalo smysl,” řekl listu Corriere della Sera.

Obratně vedená kampaň a dojem, který dělá na obyčejné lidi, udělaly ze Salviniho loni dominantního hráče na politické scéně. V posledních týdnech ho ale oslabil korupční skandál, do kterého se zapletl jeho ekonomický poradce, nová agresivní strategie ze strany Luigi Di Maia z Hnutí pěti hvězd a ztráty v obecních volbách v jižní Sicílii.

I když Salvini a Di Maio se během spoluvládnutí v uplynulém takřka roce do Evropské unie opírali, v nynější kampani se Salvini strefoval do domácích problémů. V úterý se ale jeho pozornost zaměřila opět na Brusel.

“Je mi špatně z Evropy, která říká ´ne´, která chce, aby měl každý nejistou práci a šel do důchodu v 97 letech, aby ušetřila peníze,” prohlásil. “Ať jdou v 97 letech do důchodu Merkelová, Soros a Juncker,” uvedl také Salvini, jehož Liga letos parlamentem protlačila reformu snižující věk pro odchod do důchodu.

Oblek místo svetru

Di Maia se mu ale zatím asi přesvědčit nepodařilo.

“V prvních šesti měsících vládnutí vystupoval Salvini jako někdo, kdo se zajímá o to, jaké mají lidé problémy, teď už ho ale nepoznávám,” řekl Di Maio televizi. “Jako by si sundal svetr a vzal si na sebe místo toho nejlepší oblek staré politické třídy.”

Salvini a Di Maio se sice špičkují, trvají ale na tom, že pětiletý mandát vláda dokončí. Oba také trvají na nutnosti reforem, ačkoli aktuálně vládu ochromuje napětí v takových bodech jako přistěhovalectví nebo daně.