Z průměrných 10letých výnosů vypadává poslední finanční krize

Jedna ze základních pouček v investování radí investovat dlouhodobě a nehledět na krátkodobé výkyvy. Vede to jak k lepšímu spaní, tak k lepším výnosům. Desetiletý investiční horizont je běžně považován za dostatečně dlouhý pro hodnocení dlouhodobých výnosů, v současnosti ale může klamat.

Přestože sledování krátkodobých výkyvů není investorům (zejména těm nezkušeným) doporučováno, pro aktivní investory může správný příchod nebo odchod z trhu zajistit velkou část celkových zisků. A stejně tak nemusí být dlouhodobé výnosy stabilní a srozumitelné, zejména proto, že jejich vývoj nemusí souviset s tím, jak se aktuálně daří trhu jako celku.

Medvěd v propadlišti dějin

Něčeho takového jsme svědky právě nyní, kdy výrazné zlepšení výnosů za uplynulých deset let vůbec nesouvisí s tím, co se nyní děje na trzích, ale s tím, co se stalo před deseti lety. Akcie po finanční krizi od září 2007 do března 2009 ztratily zhruba polovinu hodnoty. To se v posledních letech na desetiletých průměrných výnosech výrazně projevovalo. Jenže od letošního dubna již tomu tak není, a desetileté výnosy se budou skokově zlepšovat.

Průměrný roční výnos indexu S&P 500 za uplynulých deset let je nyní 14,7 %, což je nad historickým průměrem. Na konci roku 2017 byl však roční výnos toho samého indexu podprůměrných 8,5 %. Hlavním důvodem zlepšení je právě vypadnutí medvědího trendu z let 2007-2009 z výpočtu. "Bez medvědího trhu vám desetileté výnosy vykreslují jiný, v některých ohledech zavádějící obraz dlouhodobého investování," říká Michael Markov, zakladatel společnosti Markov Processes International.

Propad o 50 % během krize ovlivňoval desetileté výnosy indexů, ale i fondů a ETF, jejichž průměrné výsledky se nyní také hodně zlepšily. " za posledních deset let máme fantastické výsledky, kupte si nás," mohli by hlásat jejich prospekty. Mnoho investičních společností u svých fondů a jiných produktů totiž využívá v materiálech pro klienty jako nejdelší investiční horizont právě deset let.

Jiné, ale stále stejné fondy

Také společnost Morningstar aktualizuje své ostře sledované ratingy fondů mimo jiné na základě výkonnosti. Poté, co u desetiletých výkonností fondů vymizelo období propadů na trzích, došlo v tomto ratingovém hodnocení fondů k velkým změnám. V říjnu 2018 se změnil 10letý rating u 26,9 % fondů, přičemž průměrně se to děje asi u 10 % fondů. U některých fondů se rating za poslední rok změnil i devětkrát.

"Přestože se ratingy fondů zvýšily, náš fundamentální názor se nijak nezměnil," upozorňuje Jeffrey Ptak ze společnosti Morningstar. Zdůrazňuje, že právě tyto změny výkonnosti ukazují na nedokonalost kvantitativního hodnocení investic.

Širší optiku může investorům nabídnout ještě delší investiční horizont, například 20 let. Ten je podle Ptaka lepší pro hodnocení celých trhů, jelikož manažeři fondů nebo individuální investoři zřídkakdy dodržují stejný přístup po 20 let.

Optimistický dlouhodobější pohled?

Roční výkonnost indexu S&P 500 na dvacetileté periodě je nyní podprůměrných 6 %, což je jedna z nejhorších úrovní od roku 1928. Je to dáno i tím, že jsou v tomto období zahrnuty hned dva hluboké medvědí trendy. Od roku 1928 přitom činí průměrný roční výnos indexu S&P 500 (zpětně dopočítaného) zhruba 11 %.

Co tedy mohou investoři od akcií očekávat? Někdy bezesné noci, někdy velké zisky v delším horizontu, a pokud bude budoucnost podobná jako minulost, zajímavé výnosy. Budou ale muset počítat s delším investičním horizontem než 10, případně 20 let.