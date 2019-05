Víkendář: Německá „obnovitelná“ budoucnost vypadá v praxi hodně jinak, než na papíře

V Německu se před osmi lety zrodila „vize fantastického nového světa“. Stalo se tak po zemětřesení v Japonsku, které způsobilo tragédii v jaderné elektrárně Fukushima. Německý Der Spiegel připomíná, že právě tehdy se vláda Angely Merkelové rozhodla, že její země již nebude používat jadernou energii. „Šlo o historický moment a rozhodnutí, ale tato idea narazila na detaily německé reality,“ píše Spiegel.



Posun od jaderné energie k obnovitelným zdrojům je v Německu nazýván Energiewende. Jde o „největší politický projekt od znovusjednocení země“, který ale kráčí směrem k debaklu. Spiegel tvrdí, že žádný významný politik tento projekt plně nepodporuje a nečiní tak ani Angela Merkelová. Parlament tak schválil zákony, ale nikdo netlačí na potřebnou koordinaci, o nějakém urychlování celého procesu nemluvě. Navíc jsou všichni „zhrozeni z protestů voličů pokaždé, když má být někde vybudována větrná elektrárna“.





Podle odhadů stály dosavadní změny v energetice již 160 miliard eur a „dosavadní výsledky naprosto neodpovídají této částce“. Společnost, která strategii zpočátku mohutně podporovala, ji nyní vnímá jako příliš nákladnou, chaoticky implementovanou a neférovou. Spiegel ovšem dodává, že budoucnost celé země stále závisí na přechodu k obnovitelným energiím , a to z ekonomického, ekologického i technologického hlediska.V současné době se podle Spiegelu zastavila stavba dalších parků větrných a solárních elektráren, navíc chybí přenosové kapacity. Nejvíce je ale patrný nedostatek politické vůle a manažerského tlaku na pokračování v nastaveném směru. „Experti jsou pohlceni detaily, produkují další a další papíry, ale žádnou strategii. Po celé měsíce tu byla volná pozice státního tajemníka pro energetiku, nikdo se necítí být za celou věc zodpovědný a nikdo nerozhoduje, co má prioritu. Německo nemá ministerstvo energetiky, takže celá věc se pomalu rozpadá na drobné kousky a kancléřka doposud nijak nezasáhla,“ píše Spiegel.Ve Švédsku byla v rámci energetické strategie zavedena daň na emise oxidu uhličitého ve výši téměř 120 eur za tunu. Tento krok „nutí domácnosti a společnosti, aby věnovaly více pozornosti tomu, jak topí, jezdí a podnikají“. Podmínky se podle Spiegelu lepší dokonce i v USA, kde se stále méně používá uhlí a nastal posun k zemnímu plynu . „Pokrok je zřejmý všude, jen ne v rodišti Energiewende, a německé emise oxidu uhličitého během posledních deseti let klesly jen mírně,“ tvrdí Spiegel. Podle něj na tom má velký podíl rozhodování v rámci „velké trojky“. Tou je ministerstvo životního prostředí, ministerstvo hospodářství a kancléřka. Praxe pak vypadá tak, že ministerstvo životního prostředí se snaží prosadit změny, ministerstvo hospodářství varuje před jejich dopady na ekonomiku a Angela Merkelová neučiní žádné definitivní rozhodnutí.Nedostatek politické vůle je patrný například u stavby dalších přenosových kapacit. Před více než deseti lety vláda schválila rezoluci o stavbě nových vysokonapěťových kapacit. Namísto toho, aby politici voličům vysvětlovali, proč je nutné propojit větrný sever s průmyslovým jihem, nikdo problém „ne na mém dvorku“ neřeší. Minulý rok pak bylo v zemi postaveno jen 743 nových větrných turbín, zatímco rok předtím jich bylo o tisíc více. S tím, jak opadá boom v této oblasti, trpí i výrobci turbín, jako je Enercon či Nordex. Tyto firmy ve velkém propouštějí a panují obavy, že celé odvětví bude čelit podobnému kolapsu, jako je výroba solárních panelů.Spiegel tvrdí, že nakonec nebude stačit jen navyšování výroby zelené elektřiny . Nastal čas pro Energiewende 2.0, která bude zahrnovat celou ekonomiku a společnost, integrovat jednotlivé sektory a tvořit „jeden gigantický stroj, který bude vyrábět a distribuovat elektřinu ze slunce, větru a vody“. Významnou součástí nového systému by měl být i vodík.Zdroj: Der Spiegel