Všechno (ne)musí dávat smysl a mít racionální odpověď

Na spoustu otázek nejsou jasné odpovědi, a tak to je naprosto v pořádku. Platí to v životě a platí to také na trzích. Lidé nicméně mají z nějakého důvodu potřebu racionálně zdůvodňovat vše, včetně naprosto náhodných událostí. Jinak nejsou spokojeni.

Odpověď „nevím“ obvykle neobstojí, přestože je v mnoha případech zcela na místě. Akcie XYZ se propadla o 5 %, nevíte proč? Nevím. Aha, tak to musí být pán jó špatný analytik, když ani neví, co se děje s firmou, kterou má na starosti.

V horším případě pak tázající jde za jiným expertem (nebo „expertem“), na internet nebo kamkoliv jinam, a chodí tak dlouho, dokud nenajde uspokojující odpověď – pro sebe, pro své přesvědčení, pro své vidění světa. A už tolik nevadí, že odpověď může být úplně špatná - hlavně když svět zase „dává smysl“.

Ve skutečnosti lidé, kteří mají vysvětlení na všechno, balamutí jak své posluchače tak sami sebe. Snažit se neustále vše racionálně vysvětlit je nemožné a nadto je to také psychicky vyčerpávající. Naučíte-li se přijmout vliv čiré náhody, do jisté míry vám to usnadní život. A to nejen pokud pracujete na kapitálových trzích.

Od člověka, jehož práce je z podstatné části založena na komentování a intepretaci finančních trhů, může těchto pár řádků vyznít trochu protichůdně. Možná je to ale právě má pozice, která mi umožnuje vidět popsaný fenomén jasněji, než některým jiným.