Víkendář: EU prý nepotřebuje populisty, ale nadšené občany

Populismus je podle Karla Aigingera z Vídeňské univerzity „výzvou liberální demokracii, pluralismu, lidským právům a výměně myšlenek“. Profesor ekonomie uznává, že populismus není lehké definovat, ale tvrdí, že v nadcházejících evropských volbách mohou populistické strany získat významný vliv na to, jak bude vypadat celá Evropa. Mimo jiné požadují ukončení migrace, „konec eura“ a odstoupení z mezinárodních humanitárních a klimatických dohod. Jedním z hlavních rysů populismu je přitom přílišné zjednodušování a „pesimistická interpretace problémů společnosti, která je používána jako nástroj k získání moci“.



Populismus také podle Aigingera polarizuje společnost, protože ji rozděluje na velkou skupinu „běžných a dokonalých lidí“ na straně jedné a na „zkorumpovanou minoritu, která vládne a stará se jen o své zájmy“. Pluralismus, globalizace a multilateralismus jsou pak populisty vnímány negativně, protože narušují homogenitu národa a berou mu schopnost rozhodovat o svých vlastních věcech.



Ekonomickými kořeny populismu jsou „stagnující příjmy, vysoká nezaměstnanost a nerovnost“. K nim se přidává strach a nejistota, které přináší každá rychlejší změna ve společnosti, ať už je její povaha jakákoliv. Populistické strany jsou podle profesora atraktivní pro dvě hlavní skupiny lidí, pro skupinu s nízkými příjmy a pro střední třídu. Jejich popularita klesá s tím, jak se zvyšuje vzdělanost a příjmy. K moci se pak populisté dostávají obvykle tak, že nejdříve tvoří koalice s tradičními stranami . V takto stvořené vládě se snaží ovlivnit její priority. Zároveň se populisté snaží vytvářet nepřátele, kteří mají bránit jejich většímu politickému úspěchu. Mohou také měnit volební systém ke svému prospěchu. Evropě jsou si populisté vědomi toho, že nezískají většinu hlasů pro odchod z EU, a tak po Unii požadují nesplnitelné a hrozí, že v případě nesplnění požadavků z ní odejdou. Rostoucí vliv populistů pak podle ekonoma oslabuje Evropu například při jednání o obchodu a tuto její slabost využívá Čína. Tradiční strany na tuto novou situaci často reagují jemnější verzí populismu, která je méně radikální a xenofobní. Pravicoví i levicoví populisté jsou navíc nadšení ze spolupráce s Ruskem.Aiginger píše, že „ekonomické problémy v Evropě skutečně existují, ale životní standard se nachází obecně výš a chudoba níž než před 30 lety“. K tomu roste očekávaná délka života, což se nedá říci třeba o Spojených státech. EU navíc „přinesla mír na válkami rozvrácený kontinent“. Speciální pozornost by měla Unie věnovat problému stárnutí populace. Řešením by podle profesora měly být „kvalifikovaní migranti“ a systém jejich dalšího vzdělávání. Evropa by se také měla stát „modelem pro země s vysokými příjmy“, a to v oblasti životního standardu, nezaměstnanosti , nerovnosti, snižování emisí a veřejné správy. Zdanění by se mělo přesunout směrem od práce V neposlední řadě je pak podle profesora potřeba, aby EU znovu našla vztah ke svým občanům, „kteří by měli podporovat evropský projekt nejen intelektuálně, ale s nadšením.“ Takový stav ovšem vyžaduje, aby bylo zřejmé, jak evropská integrace zlepšuje naše životy. Tedy aby bylo zřejmé, že Evropa rozšiřuje naše možnosti.Zdroj: VoxEU