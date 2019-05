Volby do EP: Zachovat volný pohyb, nebo zavřít hranice? Strany odhalily plány

Žádná z parlamentních stran nechce rušit jednu z nejviditelnějších výhod členství v Evropské unii – volný pohyb přes hranice. Některé ale zdůrazňují, že státy musí mít v případě potřeby právo volný pohyb omezit. Kontroly můžeme na některých hranicích uvnitř Schengenského prostoru čekat i letos.

V dalším díle seriálu, v němž portál TN.cz porovnává programové priority politických stran ucházejících se o místa v Evropském parlamentu, se redakce zaměřila na jednu z nejviditelnějších výhod evropské integrace – volný pohyb osob a zboží.

Do něj se mohou zapojit i státy, které nejsou členy Evropské unie. V tzv. Schengenském prostoru jsou tak i mimounijní země – Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Švýcarsko. Chorvatsko, Kypr, Bulharsko a Rumunsko ač jsou členy Unie, tak do Schengenu ještě nevstoupily. Británie a Irsko mají výjimku a do Schengenského prostoru nemusí vstoupit.

Česko je součástí Schengenského prostoru od 21. prosince 2007. Redakce TN.cz se osmičky politických stran zeptala, jestli by země měla mít nadále otevřené hranice. Strany odpovídaly na otázku: Jste pro zachování volného pohybu uvnitř schengenského prostoru, či pro návrat hraničních kontrol?

Zachovat volný pohyb si přeje ODS. "Ale uznáváme, že členské státy musí mít možnost volný pohyb omezit, pokud se k tomu budou cítit vnějšími okolnostmi donuceny," napsali občanští demokraté.

Pro ČSSD je volný pohyb osob a zboží "evropské rodinné stříbro". To chce chránit a chce o něj pečovat. "Pro udržení schengenského systému bez hraničních kontrol je však bezpodmínečně nutné posílit ochranu vnějších hranic EU, jinak je mrtvý," dodala ČSSD.

"Jsme pro zachování volného pohybu uvnitř schengenského prostoru, ovšem s tím, že v opodstatněných případech mohou členské státy hraniční kontroly zavést (např. v případě bezpečnostního rizika). Musí také existovat lepší dohled nad tím, kdo se do Schengenského prostoru dostává, což souvisí s nutností efektivní ochrany vnějších hranic EU," přeje si KSČM.

Pro TOP 09 a STAN, které kandidují spolu, je volný pohyb uvnitř schengenského prostoru klíčová výhoda Evropské unie. "Proto TOP 09 zcela zásadně podporuje jeho zachování volného pohybu a odmítá pokusy o jeho demontáž. Jakékoliv omezení by mohlo poškodit ekonomické zájmy České republiky i Evropské unie. Navíc nepodporujeme ani omezení volného pohybu lidí za prací ani jiná omezení základních svobod Unie," napsala za koaliční kandidátku Spojenců pro Evropu TOP 09.