Proč americký prezident dokonale zaskočil akciové trhy

Silné propady na světových akciových trzích v závěru loňského roku vystřídal v letošním roce vydatný růst. Akcie v čele s USA se prakticky bez jediného zakolísání svezly na vlně velkého optimismu: akciové indexy Standard & Poor's 500 i hlavní panevropský index si během uplynulých čtyřech měsíců připsaly úctyhodných 15 a více procent.

Trhy podpořila nejen vstřícnější politika centrálních bank, které dále snížily pravděpodobnost zvyšování sazeb, ale rovněž lepší firemní výsledky. Mimořádně důležitou roli sehrál sled pozitivních zpráv ohledně dobře se vyvíjejících obchodních jednáních mezi USA a Čínou. Svou trochou do mlýna přispěla také rychle rostoucí cena ropy, která příznivě ovlivnila energetické tituly.

Aby vše nebylo zahaleno jen do růžového závoje, zaskočil dokonale během minulého týdne světové trhy prezident Spojených států, Donald Trump. Americká vláda nečekaně oznámila zvýšení cel z 10 % na 25 % na dovoz čínského zboží do země v objemu 200 mld. USD. To okamžitě odstartovalo výprodeje napříč všemi světovými regiony.

Myslíme si však, že trhy stále považují za nejpravděpodobnější scénář, podle něhož obě velmoci dosáhnou vzájemné dohody. Byť to bude zjevně v delším horizontu a vyjednávání nebudou tak snadná, jak ještě před pár dny investoři očekávali.

Pro nejbližší týdny je potřeba připravit se na výrazně vyšší volatilitu trhů, a to oběma směry. Výsledková sezóna firem je za námi a považujeme za velice pravděpodobné, že USA a Čína vzájemnou dohodu neuspěchají.

Náš základní scénář tedy zahrnuje krátkodobou korekci na trzích před tím, než se situace začne lepšit. Investoři budou bedlivě sledovat mj. také komentáře ze strany USA na adresu cel na automobily dovážených z Evropské unie. Termín je aktuálně stanoven na 18. května.