Thomas Cook (-38 %) je tu od 19. století. Teď jsou prý akcie bezcenné

Akcie cestovní kanceláře Thomas Cook jsou aktuálně bezcenné. Takový je názor analytiků investiční banky Citigroup, kteří snížili cílovou cenu pro tento titul z 28 pencí na nulu.

Prognóza zisku je horší, než se čekalo, a i když sama firma odhaduje hodnotu svých aktivit na zhruba 738 milionů liber, její dluh je takový, že tuto částku umazává. Toto “implikuje nulovou hodnotu akcií”, napsali analytici americké banky, kteří nyní radí akcie prodávat.

Titul se už ve čtvrtek propadl o 15 % a dnes o dalších až 38 %. Kromě akcií dnes klesají také dluhopisy se splatností v roce 2022 i se splatností v roce 2020. Ty jsou v současnosti na méně než polovině nominální hodnoty, přičemž ještě závěrem minulého týdne to bylo 65 %, podotkl list Financial Times.

Firma včera varovala, že ji čeká další perné léto. Kromě toho zaúčtovala odpis přes 1 miliardu liber a její auditor Ernst & Young vyjádřil pochybnosti nad tím, zda bude schopna pokračovat ve svém fungování jako firma, nad kterou se v dohledné době nevznáší hrozba likvidace. Dohodnutý je nový záchranný úvěr v objemu 300 milionů liber od jejích věřitelů, ten se ale odvíjí od prodeje divize její letecké divize. Firma se ve čtvrtek snažila přesvědčit investory, že na aerolinky, které jsou na prodej od února, získala dostatek “věrohodných” nabídek. Nabídku už dříve potvrdila Lufthansa a spekuluje se i o Virgin Atlantic.

Thomas Cook ale včera odmítl cokoli prozradit. Trh se všechno dozví, až to bude vhodné, uvedla firma.

Citigroup má ale problém věřit tomu, že je nějaká z nabídek dost vysoká, aby dohoda neměla ředící efekt na zisky. Podle společnosti Jefferies by se aerolinky musely prodat za minimálně 850 milionů GBP, aby to firemní dluh do prvního čtvrtletí příštího roku dokázalo nadlehčit.

Zde ale ještě celé neštěstí nekončí. Citi kromě toho odhaduje, že těžkosti, které britskou firmu postihly, mohou vést k dalším propadům rezervací. Partnerské hotely by následkem toho mohly zpřísnit platební podmínky, což by pro firemní finance znamenalo další zátěž.

Za posledních 12 měsíců se akcie Thomas Cook propadly o zhruba 90 %.

Zdroje: BBG, FT, PATRIA.CZ