Futures na sazby Fedu indikují 76procentní šanci na snížení o 0,25% do září 2019. Situace bude ale hodně komplikovaná

Futures kontrakty na hlavní sazby amerického Fedu nyní indikují 76procentní šanci na snížení sazeb o 0,25% do září tohoto roku. Futures také indikují 33procentní šanci na 2 obdobné zásahy do sazeb do konce tohoto roku.Americký prezident Donald Trump již nějaký čas kritizuje příliš vysokou úroveň dolarových sazeb a tlačí na Fed , aby svou měnovou politiku zmírnil. Trump mimo jiné také uvedl, že pokud Fed sníží sazby, bude to jeden z hlavních důvodů následné výhry obchodní války s Čínou.Někteří ekonomové v souvislosti s vývojem obchodní pře míní, že realita by mohla být výrazně odlišná. Růst cen způsobený vzájemnými tarify bude tlačit inflaci vzhůru a to bude tlačit na Fed , aby sazby spíše zvýšil a ne snižoval.Zároveň růst tarifů povede s největší pravděpodobností k poklesu ziskovosti dotčených firem, což by mělo snížit jejich ochotu investovat, což by mělo následně limitovat prostor pro růst celé ekonomiky . Vyšší růst cen v ekonomice bude snižovat spotřebitelský apetit a to bude také tlumit prostor k růstu celé ekonomiky Fed bude tedy staven do velmi svízelné situace souběhu rostoucí inflace a snižujícího se růstu ekonomiky Bude tedy záležet na tom, který faktor centrální banka upřednostní. V tomto ohledu tradiční ekonomové nenacházejí shodu, protože jedni sází spíše na snahu bránit přílišnému růstu cen a druzí to vidí opačně a míní, že Fed nebude chtít bránit jednorázovému respektive mimořádnému výkyvu ve vývoji cen způsobenému růstem tarifů.