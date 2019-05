EMU: Obchodní bilance v březnu v přebytku 22,5 mld. EUR

V březnu dosáhla obchodní bilance v eurozóně přebytku 22,5 mld. euro. Vývozy meziročně vzrostly o 3,1 % na zhruba 206 mld, zatímco dovozy dosáhly zhruba 183 mld euro. Meziročně byl objem dovozu vyšší o 6 %.

Čísla jsou to vcelku příznivá. I přes rozkolísanost, která je dána sezónností dat, rostou vývozy i dovozy. Z hlediska ČR je důležité obojí, protože do eurozóny vyvážíme jak mezispotřební zboží, které je použito při výrobě exportního zboží (například německých aut), tak i finální hotové statky, a proto potřebujeme silnou domácí poptávku v eurozóně, která si naše výrobky koupí.

Zajímavé je, že celkový přebytek EU za březen dosáhl jen 2,9 mld. euro. Jinými slovy některá země EU, která není v eurozóně, musela dosáhnout silného deficitu. Samozřejmě jde o Británii, která měla v březnu deficit 53 mld. euro, z toho více jak 30 mld. euro s eurozónou a zbytek se zbytkem světa.

I to ukazuje, jak moc by mohl být tvrdý brexit nepříjemný, protože případná recese v Británii, která by po tvrdém brexitu pravděpodobně nastala, by negativně ovlivnila domácí poptávku v Británii.



Jiří Polanský