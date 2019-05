Inflace v eurozóně se v dubnu jednorázově vyhoupla nahoru (Ranní zpráva z finančního trhu)

Statistici dnes potvrdí zrychlení inflace v eurozóně. Jednorázově vyskočila jádrová inflace díky Velikonocům. Dlouhodobě ale sílící poptávkové tlaky neregistrujeme. Ze středoevropského regionu žádná data nepřijdou. Měny tak budou sledovat dění na světové scéně.

Statistici potvrdí dočasné zrychlení jádrové inflace v eurozóně

Finální statistiky jádrové inflace potvrdí, že jádrová složka v eurozóně zrychlila na 1,2 % y/y. Do velké míry se jedná o sezónnost spojenou s Velikonocemi, kdy se nahoru pouští ceny služeb. Jedná se však o jednorázový efekt a v dalších měsících očekáváme zpomalování růstu jádrových cen. Celková inflace se tak v dubnu dostala na 1,7 %, když ji kromě jádrové složky popohnaly také vyšší ceny energií. Ve zbytku roku však očekáváme postupné zpomalování cenového růstu. V průměru za celý rok by celková inflace měla dosáhnout 1,2 % a jádrová část by měla vykázat růst o 1,0 %.

I přes slabší výsledky maloobchodních tržeb se důvěra spotřebitelů drží relativně vysoko. To by měl potvrdit i indikátor měřený Michiganskou univerzitou.

Euro se znovu vydává ke slabším hodnotám

Včerejšek nenabídnul žádná důležitá data ze světa. I tak se ale společná evropská měna odpoledne vydala ke slabším hodnotám. Oproti dolaru ztratila přibližně 0,4 % a své dnešní obchodování začne v blízkosti hladiny 1,118 USD/EUR. Společné evropské měně nepomohly komentáře předsedy italské strany Liga severu, který nevylučuje předčasné volby v Itálii.

Jádrová inflace v Polsku zrychluje

Domácí měna měla včera podobně jako zbytek regionu tendenci v dopoledních hodinách posilovat. Koruna se dokonce dostala pod úroveň 25,70 CZK/EUR. Nicméně odpoledne se následovala vývoj na trhu eura s dolarem a své zisky začala mazat. Své obchodování tak uzavřela v blízkosti úrovně 25,72 CZK/EUR, kde bude své dnešní domácí obchodování také zahajovat. Odpoledne ztrácely také maďarský forint, který se vrátil na své ranní úrovně okolo 324,8 HUF/EUR, a polský zlotý, který se obchodoval za 4,300 PLN/EUR.

Polská jádrová inflace podle očekávání v dubnu o tři desetiny procentního bodu zrychlila. V Polsku nadále očekáváme její zrychlování, nicméně to nebude tak silné, aby přimělo tamní centrální banku letos k akci. Utahování tamní měnové politiky očekáváme až příští rok.