Zůstat, nebo odejít z EU? Czexit připouští jen dvě strany.

Má Česko nadále zůstat v Evropské unii, nebo je alternativou její opuštění? A pokud ano, jako by czexit měl vypadat? Na to se redakce TN.cz zaměřila v dalším díle srovnání programových priorit hlavních politických stran před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu.

Odchod z EU je tématem hlavně pro menší strany, které jej otevřeně hlásají z volebních poutačů, svých předvolebních klipů, programů a internetových stránek. Mezi sněmovními stranami je alternativou pouze pro SPD a také pro komunisty, pokud se současná Evropská unie nezmění, nebo se bude posouvat blíže k federaci.

Redakce TN.cz položila všem parlamentním stranám následující otázky: Je pro vás odchod ČR z EU alternativou? V jakém případě a za jakých podmínek?

Lidovci o opuštění Evropské unie nechtějí ani slyšet. "Odchod ČR z EU není pro KDU-ČSL alternativou," napsala redakci TN.cz strana.

Že v "žádném případě alternativou není", odpověděli na otázku zástupci hnutí ANO. "Ten, kdo si s pojmem czexit zahrává, tak jde zcela proti našim zájmům. V tuto chvíli alternativa k našemu členství není, za žádných podmínek. Když vidíme, jak proces vystoupení z EU destabilizuje tradiční mocnost, jakou je Velká Británie, tak si nelze představit, jak by to zamávalo s Českem. My chceme silné Česko, a to v silné Unii," dodali.

Naopak SPD se odchodu z Unie nebrání. "Pokud nedojde k rozhodnutí o organizované transformaci evropské spolupráce směrem ke spolupráci svobodných a suverénních států bez nařízení Bruselu, je odchod České republiky jasnou alternativou. Být součástí nedemokratické EU je v naprostém rozporu se zájmy České republiky," tvrdí hnutí.

Otázku dokonce označili za věc přežití národa a české státnosti! "Pokud nenajdeme sílu k obraně zájmů naší země, budeme postupně likvidováni migrací a islamizací. Už nyní probíhá promyšlená likvidace kulturních a národních hodnot. V rámci boje EU proti diskriminaci migrantů se stávají z původních obyvatel Evropy občané druhé kategorie," myslí si SPD.

Opuštění Unie se naopak brání Piráti. "Členství v EU nám přináší mnoho výhod. Vystoupení by problémy neřešilo, spíš naopak – kvůli realitě trhu bychom museli přijímat evropské regulace bez možnosti je ovlivňovat," upozorňují Piráti.

TOP 09 a STAN, kteří kandidují společně, zásadně odchod z EU odmítají. "Považujeme naše členství v Unii za výhodné. Zůstat v EU je pro naši zem bytostně důležité z ekonomického, politického i bezpečnostního důvodu. Nepodpoříme ani vypsání referenda o vystoupení z EU, protože ho považujeme za zbytečný hazard a nechceme u nás opakovat chaos, který způsobilo ve Velké Británii," jsou přesvědčeni zástupci koalice.

Vedle SPD připouští možnost odchodu z EU i komunisté. Podle nich musí v EU začít debata o přeměně unie, její výsledky je dnes ale těžké předjímat. "Odchod z EU samozřejmě vždy představuje možnost a pro KSČM velmi reálnou, zejména pokud půjde EU cestou federace," napsala KSČM. Trvá ale na vypsání referenda, kterému bude předcházet dlouhodobá celospolečenská debata.

V té by zastánci odchodu museli dát jasně najevo, jak chtějí z EU odejít a jaké vztahy s ní potom chtějí mít. "Za každých okolností se musíme vyvarovat opakování britského brexitového chaosu a český volič tak musí opravdu jasně vědět, pro co hlasuje a jaké to může mít dopady," dodala KSČM.

Czexit vylučuje také ČSSD. Sociální demokraté vyzvali zastánce odchodu z Unie, aby řekli pravdu, co by to pro Česko znamenalo. "Vyšší nezaměstnanost, ztrátu možností studovat v zahraničí, pokles investic a ztížení exportu do EU a pro české politiky konec příležitosti v evropské politice cokoli ovlivnit," vyjmenovává ČSSD možný dopad. "O vstupu do EU jsme hlasovali v referendu, je to vyřešená věc," dodali sociální demokraté. Vyzvali k celospolečenské diskuzi, jak lépe v EU prosazovat české národní zájmy.

A odejít z Unie si nepřejí ani občanští demokraté. "Jsme geograficky, ekonomicky i historicky součástí Evropy, a tudíž se musíme podílet i na jakékoli formě uspořádání vztahů mezi evropskými státy. Neměli bychom ale jen pasivně plout s proudem. Musíme mít odvahu prosazovat takovou formu spolupráce, která bude pro Českou republiku výhodná," odpověděla pro TN.cz ODS.

Strany byly seřazeny sestupně podle vylosovaných čísel, s nimiž jdou do voleb.